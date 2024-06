ANCONA Avvolto nella bandiera europea a dodici stelle su fondo blu, con un sorriso incontenibile a favore di flash, Matteo Ricci scrive, a caratteri cubitali, il teorema della controffensiva. Del Partito democratico, del centrosinistra. Fortissimo delle sue 105mila preferenze incassate in tutta la circoscrizione del centro Italia, 52mila delle quali solo qui, marca il prima e il dopo, e li separa con un solco profondo. «Basta dispetti, ora lavoriamo per un Pd unito» è la condizione iniziale su cui vuole condurre il ragionamento. Per farlo sceglie Ancona, la Galleria Dorica, il punto di massimo passaggio, dove ha aperto il quartier generale della sua crociata, vinta, verso Strasburgo.

La partita

Fuori da una sede, fuori dalle vecchie logiche, arriva alla tesi: «Dalle europee parte la riscossa delle Marche: secondo i dati, la destra è molto forte, ma il Pd è vivo, combattivo, ha persone più radicate e la partita è aperta». Scandisce bene: «Se sommate i voti dei partiti di governo e di opposizione, c’è una situazione di sostanziale parità». La dimostrazione ha la prepotenza d’un proclama: «Questa terra non è più solo di destra». Tratteggia il perimetro di un pari&patta, e rimarca: «Un elettore dem su tre, nella nostra regione, ha votato per me. Inaspettato». Ma vero. Il corollario è più prorompente dell’assioma: è lui il leader del contrattacco democrat. Tra via Marsala e corso Mazzini è impossibile non fermarsi, Ricci è travolgente: «Rinnovo la sfida al governatore Acquaroli su quello che serve alle Marche. Mi auguro che questa volta non scappi e non si faccia sostituire dall’ennesimo tutor». Rilancia, con lo spirito del neo europarlamentare, il primo Pd nelle Marche, senza distrarsi dalle prossime regionali. Anticipa la domanda del giorno, quasi a voler disinnescare ogni mina vagante: «Risponderò male a chi mi chiederà se mi candiderò per salire a Palazzo Raffaello».

Provocato, con garbo, mette in sequenza: adesso vado in Europa; abbiamo quasi due anni per lavorarci; il partito vanta ottimi dirigenti; si potrebbe guardare oltre il nostro simbolo. Non rinuncia al sempreverde: prima il programma, poi la scelta del migliore dei candidati. Lega tutto con un inossidabile: fare squadra. A sparigliare le carte sono le voci fuori campo dei supporter: «Alla fine, sarà lui». Un speranza, più che una previsione, che fa il paio con la fierezza della sua affermazione: «Non sono decoubertiano. Io partecipo per vincere». Dalle retrovie confermano: «Per prepararsi all'appuntamento con le Europee, da un anno e mezzo studia inglese». Lui, capitano.

Alimenta, Ricci, il teorema della riscossa con un moto liberatorio: sulla gestione del partito e della campagna elettorale. «Avere tre candidati marchigiani per le europee - attacca - è stato un grande errore». Non fa mistero: «È stato un dispetto fatto a me. Vorrei che il partito mi considerasse una risorsa, non una minaccia». Evidenzia il danno: «Se ne avessimo avuti due, come eravamo d'accordo, oggi forse la Morani sarebbe con me al Parlamento europeo». Il nome della segretaria regionale Chantal Bomprezzi, la grande assente nella Galleria in festa, non viene pronunciato, ma è come se fosse. Ricci avverte: «Non deve capitare più, si deve voltare pagina: basta dispetti, basta personalismi». Riprende la retta via: «Voglio dare una mano, generosa e totale, alla Bomprezzi, che ha vinto le primarie». A un patto: «Lei si faccia aiutare: bisogna aprire una fase unitaria».

La squadra

L’ultima spina: «Dovevamo polarizzare la partita tra noi e Acquaroli, l’ho sfidato perché era conveniente per il Pd, come ha fatto la Schlein, qui poco sostenuta, con la Meloni». Rammenta l’anatomia della sua candidatura: «È nata da un patto fra la provincia italiana e la Capitale. Sembrava una sfida impossibile, abbiamo vinto». Ricci ringrazia: l'ex sindaca dorica Valeria Mancinelli - «ha tirato fuori gli artigli» - la candidata Pd sconfitta alle ultime comunali Ida Simonella, il suo concorrente alle primarie Carlo Pesaresi, il discusso capogruppo Maurizio Mangialardi - «non mi occupo delle questioni di Palazzo Leopardi» - lo storico Luciano Agostini, l’ex senatrice Silvana Amati, il «generosissimo Goffredo Bettini». Si rimette in moto: «Ora pancia a terra per vincere i ballottaggi di Urbino, Osimo e Recanati. Inizia la riscossa per costruire l'alternativa». Applausi. Via, si parte.