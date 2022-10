L'estate infinita sulle Marche: caldo e sole almeno fino a novembre. Ecco cosa succede

Si chiama Scipione l'Africano ed è l'anticiclone che ha trasformato l'Ottobrata in un'estate inifinita anche nelle Marche. Scipione con il suo campo di alta pressione ha riportato in regione condizioni stabili, soleggiate e con temperature massime di circa 6-7 gradi oltre la media del periodo. A giugno i valori schizzarono fino a 41-42 C, nei prossimi giorni arriveranno anche a 34 gradi nelle zone più a sud e si vivrà una fase eccezionale di caldo senza precedenti: fino ad oggi il 2022 e l’anno piu caldo dal 1800, di questo passo si va verso il nuovo record da 222 anni.

L'anno più caldo dal 1800, verso nuovi record

Il lato positivo: con queste splendide giornate si posticipa l'accensione dei riscaldamenti con un costo per le famiglie minore rispetto alla stangata ipotizzata per l'arrivo dell'inverno, ma a causa del riscaldamento globale si spenderà molto di più in estate per l'utilizzo dell'aria condizionata. Al Centro Sud l'anticiclone potrebbe invece far proseguire l’estate fino al 10 novembre, ma secondo il meteo della Protezione civile delle Marche, venerdì 21 ottobre e sabato 22 potrebbero registrarsi brevi piovaschi nella parte centro settentrionale della regione. Poi, il probabile riposizionamento della struttura anticiclonica sulla nostra penisola garantirà condizioni di tempo stabile per la giornata di domenica e la settimana successiva.

Bel tempo e sole per altre settimane



Le temperature venerdi caleranno al Nord per l’arrivo di qualche acquazzone, localmente intenso sulle Alpi: sulla catena alpina qualche fiocco di neve, ma solo sulle cime piu alte, oltre i 2500 metri come avviene in agosto. Sul resto dello stivale il bel tempo ed il caldo potrebbero persistere fino a novembre, al momento le proiezioni sub-stagionali per il prossimo mese indicano valori oltre la media.