Nuovi alloggi e restyling con 9,5 milioni dell’Erap. Ecco come saranno spesi i proventi delle alienazioni

ANCONA - Una nuova palazzina in via delle Mimose a Senigallia con 1,8 milioni, nuove costruzioni in provincia di Ancona per un totale di 2,5 milioni e recupero alloggi nel Pesarese con poco più di un milione di euro. Sono i maggiori investimenti approvati dalla giunta regionale nella delibera che rimodula gli investimenti dell’Erap - l’Ente regionale alloggi popolari - con i proventi delle alienazioni. Si tratta di un fondo da 9,5 milioni di euro con una localizzazione degli interventi ben precisa.



La mappa

Le nuove costruzioni, gli acquisti ed i recuperi degli alloggi devono essere effettuati in Comuni ad alta tensione abitativa o capoluogo di Provincia ed i comuni con oltre 25mila abitanti. In provincia di Ancona, oltre agli interventi a Senigallia e a quelli di nuovo acquisto sono stati finanziati il completamento degli interventi con 400mila euro, l’accantonamento per oneri dell’Imu per 365mila e la manutenzione per 300mila euro. In provincia di Ascoli sono previste due tranche di manutenzione per 157mila e 95mila euro, nel Fermano 500mila euro andranno all’acquisto di alloggi con eventuale recupero, 100mila all’accantonamento per eventuali oneri derivanti dall’Imu e ad altri 100mila per la manutenzione.



Le operazioni

In provincia di Macerata vengono investiti 115mila euro per il completamento del programma di riparazione immobili danneggiati dal sisma a Tolentino in via Don Minzoni e 123 mila per l’acquisto e la manutenzione. Infine in provincia di Pesaro Urbino c’è l’accantonamento per l’Imu di circa 840mila euro, un milione per l’acquisto di alloggi, 890mila euro per l’acquisto ed il recupero di alloggi e 200mila per la manutenzione. I lavori di nuova costruzione e di recupero devono avere inizio entro 13 mesi dalla data di approvazione del programma ed essere ultimati entro tre anni dal loro inizio.



I tempi

Nella delibera viene sottolineato che Erap «avvia le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione di alloggi immediatamente disponibili da acquistare sul mercato entro 90 giorni dall’approvazione del programma e stipula i contratti di compravendita nei 90 giorni successivi alla conclusione della procedura di evidenza pubblica».

