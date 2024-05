Michele Franchi, sindaco di Arquata del Tronto, è candidato alle Europee tra le fila del Partito democratico. L’investitura è arrivata direttamente dalla segretaria nazionale Elly Schlein, sua amica dai tempi dell’Università a Bologna. Un legame già emerso nel congresso nazionale per il dopo-Letta: mentre tutti i big del Pd marchigiano si schieravano con Stefano Bonaccini, Franchi veniva nominato coordinatore del comitato a sostegno di Schlein nell’Ascolano. Lealtà che ora viene premiata.

È stata Schlein in persona a chiederle di tentare l’impresa: cosa l'ha spinta ad accettare, nonostante quella delle Europee sia la tornata elettorale più ostica per le Marche?

«Quando mi ha chiamato, la segretaria Schlein mi ha spinto ad accettare questa difficile sfida. L’ho fatto soprattutto per far conoscere le aree interne, tenere accesi i riflettori sul terremoto e portare in Europa la voce degli ultimi».

Partendo da questo: quali dossier marchigiani si porterebbe all'Europarlamento se venisse eletto?

«Spingerei sui fondi europei per aiutare le zone più colpite dalle crisi e dalle emergenze. Voglio dare una mano alle aree svantaggiate della nostra regione per farle restare al passo con gli altri comuni delle Marche. Porterei sui tavoli di Bruxelles le istanze dei lavoratori, delle classi sociali più in difficoltà, per garantire un lavoro dignitoso per tutti. E soprattutto, lavorerei per garantire una sanità davvero pubblica e servizi sanitari adeguati anche in quelle porzioni di territorio che sono lontane dalle grandi città».

Tra le fila del Pd ci sono tre marchigiani in corsa per l’europarlamento e c'è chi, nel partito regionale, ha letto la sua candidatura come un modo per depotenziare quella del sindaco uscente di Pesaro Matteo Ricci: come replica?

«Dispiace questa lettura, perché io non sono contro nessuno. Anzi, sono per far sentire la voce degli ultimi, dei territori che ne hanno più bisogno. Non sono l’anti-Ricci. Ci sono degli avversari, ma non all’interno del Pd».

Non si direbbe, date le lacerazioni interne al partito marchigiano.

«Gli avversari da battere sono quelli che hanno una visione diversa di Europa e della politica. Ma ci sono nemici ancora più temibili».

Ovvero?

«L’astensionismo e la disaffezione da parte dei giovani rispetto alla politica».

Come invertirebbe questo trend?

«Dobbiamo essere più credibili e prendere decisioni precise e coerenti per far in modo che le persone tornino ad avvicinarsi alla politica. Se non ci occupiamo di politica, sarà la politica ad occuparsi di noi».

Lei è uno dei sindaci-simbolo del cratere sismico: che valutazione dà a quanto fatto in termini di ricostruzione a quasi 8 anni di distanza dalla prima scossa che ha sconvolto le Marche?

«Tante cose sono state fatte, ma tante ne restano da fare: l’importante è mantenere i riflettori accesi sul cratere. In questo senso, il ruolo dell’Europa è fondamentale».

Un esempio di cosa non è ancora stato fatto?

Bisogna dotarsi di un codice della ricostruzione in modo tale che, quando si verificano delle emergenze come quella del sisma, ci facciamo trovare pronti. Non si può ogni volta ripartire da capo».