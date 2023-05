Elly Schlein nelle Marche per Ida Simonella visita con il sindaco Ricci i territori colpiti dal maltempo

ANCONA - La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein è tornata ad Ancona, in piazza Roma, per sostenere la candidatura a sindaco di Ida Simonella nella sfida del ballottaggio che si terrà domenica 28 e lunedì 29 che vedrà schierato Daniele Silvetti per i centrodestra. «Sono qui per sostenere Ida, il suo progetto e la sua credibilità per dare speranza ad Ancona». Poi subito il delicato tema degli aiuti alle popolazioni colpite dal maltempo: «È importante che arrivino risposte a tutti i comuni colpiti - ha detto - : abbiamo ribadito la piena disponibilità del Pd di lavorare insieme nel seno di un'unità nazionale per trovare risorse e risposte che servono».

