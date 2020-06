Eliambulanze anche di notte: stanziato un milione di euro

ANCONA - Pubblicato il bando della Regione Marche che assegna un milione di euro per realizzare elisuperfici abilitate al volo notturno nei comuni dell’area leader: le zone rurali dell’entroterra, sostenute con i fondi europei destinati allo sviluppo economico e all’incremento dei posti di lavoro.



«Le domande - informa la Regione - scadranno il 31 ottobre 2020. Le richieste di contributo andranno presentate dagli enti locali, di diritto pubblico e loro associazioni, dalle cooperative di comunità». Con questo investimento, che si somma agli altri già conclusi, osserva la Regione, «le Marche potranno raggiungere il traguardo di 45 elisuperfici H24, una rete capillare di infrastrutture strategiche per rafforzare l’operatività del sistema sanitario regionale e di protezione civile. Così - afferma il presidente Luca Ceriscioli - garantiremo a tutti i cittadini e a tutte le comunità collegamenti di soccorso tempestivi in ogni parte del territorio regionale, implementando una delle molteplici reti sanitarie oggetto del nostro programma di mandato». © RIPRODUZIONE RISERVATA