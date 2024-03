Poteva essere l’Alessandra Todde delle Marche. E invece, come sempre, il centrosinistra sceglie l’harakiri. Anzi, più che il centrosinistra, a cecchinare il progetto di un campo largo stile sardo è stato il Pd, il partito più tafazziano della nostra regione. La latitudine in cui i dem si dimostrano più interessati a curare il proprio orticello che ad arginare la virata destrorsa della regione stavolta è geolocalizzata a Fano.

APPROFONDIMENTI PD NELLA BUFERA/ L'INTERVISTA L'ex governatore Luca Ceriscioli: «Se Mangialardi non si dimette ha una grave responsabilità»

La terza città delle Marche per numero di abitanti (60mila, non proprio un borgo) andrà al voto l’8 e il 9 giugno: se da un lato il centrodestra si presenta unito e compatto attorno al candidato Luca Serfilippi, espressione della Lega, l’altra metà del cielo è ancora in cerca d’autore quando avrebbe un asso nella manica da calare sul tappeto verde delle Amministrative.

L’identikit

Asso che prende il nome di Marta Ruggeri, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale. Si può obiettare che tecnicamente, per regolamenti interni al partito, non può essere candidata a causa del vincolo dei due mandati. Ma si sa: se c’è la volontà, una deroga non si nega a nessuno. Ruggeri è una federatrice nei fatti: tra i banchi di Palazzo Leopardi lavora gomito a gomito con il gruppo del Pd per organizzare un’opposizione il più coesa possibile contro il governo di Acquaroli. Rimasta da sola a rappresentare i pentastellati nell’assemblea legislativa dopo la fuga di Simona Lupini verso i lidi leghisti, è comunque riuscita a ritagliarsi il suo spazio - è vice presidente della più importante delle commissioni, quella agli Affari istituzionali - dimostrando anche la capacità politica di resistere alle vecchie volpi del Pd che avrebbero potuto relegarla nelle retrovie. Il posto al sole a Palazzo Leopardi se l’è guadagnato con i 1685 voti presi alle Regionali del 2020, nonostante la storica debacle del M5S in quella tornata (fu la più votata delle Marche tra i grillini). Ma la vera prova di forza l’aveva data l’anno prima proprio nella sua Fano. Nel 2019 sfidò infatti da sola i competitor per la fascia tricolore - la scarsa lungimiranza pentastellata allora impediva le alleanze - e sfiorò il 19%. Un risultato di tutto rispetto che le valse anche i complimenti da Roma. L’ipotesi di ricandidarla sindaco anche ora - ma questa volta alla testa di un campo largo che unisse il M5S al centrosinistra - è circolata giusto il tempo del battito d’ali. Poi il Pd ha fatto il Pd e ha stoppato il progetto in culla. Troppo strenua l’opposizione fatta all’Amministrazione Seri negli anni, lesa maestà. Uno si chiede: per rifiutare Ruggeri i dem avranno in tasca un candidato migliore, novello Churchill capace di sbaragliare la corazzata di centrodestra? Macché.

L’esegesi

Dopo essersi beccato gli strali di tutti, il plenipotenziario del Pd fanese Renato Claudio Minardi ha aperto alle primarie, confidando che il 7 aprile ai gazebo la spunti la sua emanazione metafisica Critian Fanesi, così da mantenere subliminalmente il controllo. E mentre il Pd, come da tradizione, guardava al suo ombelico piuttosto che all’orizzonte, intorno si formava quel campo largo che la segretaria nazionale Schlein cerca come il Santo Graal: a sostegno del nome di Stefano Marchegiani si sono compattati Azione, 5 stelle, Europa Verde, Psi e alcune liste civiche. Dimostrazione che a Fano c’era materiale su cui lavorare per un’alleanza vera e propria. E magari non con una soluzione di ripiego - non ce ne voglia Marchegiani - ma con un profilo forte, noto e radicato in città come quello di Ruggeri. Chissà cosa ne penserebbe Schlein se sapesse che stavolta proprio i suoi hanno sbattuto la porta in faccia al campo largo - e a una vittoria probabile - quando i 5 stelle tendevano la mano.

I fantasmi del passato

Ancora una volta le vecchie logiche prevalgono sul buon senso e su una scelta che agli osservatori esterni sembra lapalissiana. Peraltro, anche i dem di Palazzo Leopardi vedevano di buon occhio la candidatura di Ruggeri a sindaca di Fano. Ma il Pd funziona così: ognuno comanda a casa sua e nessuno si azzardi ad intromettersi. E così i marziani di segreteria e gruppo regionali si sono piegati alle scelte miopi del ras cittadino. Ora fare marcia indietro, se non impossibile, è molto difficile, anche se il tempo ci sarebbe. A passo di requiem ci si avvicina alla chiamata alle urne divisi e sfilacciati, di fatto ipotecando la vittoria del centrodestra. Serfilippi&.co sentitamente ringraziano.

Martina Marinangeli

© RIPRODUZIONE RISERVATA