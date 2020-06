Domani e sabato Matteo Salvini nelle Marche: ecco le tappe del suo tour

ANCONA - Elezioni regionali, lo sprint è partito e sarà un'estate piena di appuntamenti. San Benedetto del Tronto, Porto Recanati, Ancona e Fano sono le tappe del secondo tour marchigiano del segretario della Lega Matteo Salvini il 26 e 27 giugno. «Salvini ha dimostrato più volte di tenere alle Marche in modo particolare e la Lega è pronta ad impegnarsi con serietà e concretezza per garantire alla regione il buon governo che merita» spiega il commissario regionale del Carroccio Riccardo Augusto Marchetti.

Il 26 il leader della Lega parteciperà ad una cena di lavoro con imprenditori locali e quadri della Lega provinciale ai Bagni Andrea. La mattinata di sabato 27 giugno inizierà alle 9:30 a Porto Recanati dove verrà allestito un punto stampa con colazione al Caffè del Corso (corso Matteotti 228). Previsto un passaggio al gazebo Lega allestito nei

pressi, uno dei tantissimi che nel weekend saranno attivi nelle principali piazze della regione per la campagna tesseramento e per la raccolta firme. Se le tempistiche lo consentiranno, non è esclusa anche una breve visita all'Hotel House di Porto Recanati, dove si è già recato più volte e la cui vicenda segue personalmente con particolare attenzione. Alle 11:15 Salvini farà visita alla sede della Confartigianato ad Ancona (via Fioretti 2/A), prima di dirigersi a Fano, dove concluderà il secondo tour marchigiano insieme a sostenitori, iscritti, militanti e alcuni rappresentanti di categoria presso Villa Piccinetti.

