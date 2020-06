Due donne per Forza Italia. Lega, sale Dallasta ma in pole c'è Carloni

Rumors e certezze, con il brivido di sfide interne al consiglio comunale di Pesaro per entrare in Regione. Il centrodestra pesarese si compatta ed è pronto a lanciare l’assalto al consenso con volti noti, candidati navigati e new entry. Fratelli D’Italia ha espresso il candidato alla presidenza della Regione con il deputato maceratese Francesco Acquaroli alla sua seconda sfida per il governo delle M arche.

A Pesaro il partito di Giorgia Meloni ha una lista blindata su due persone, poi sarà bagarre. Tra i nomi quello di Nicola Baiocchi, già candidato sindaco per l’area di centrodestra a Pesaro. Un volto noto capace in coalizione di attrarre 15.948 voti in città. Tra i suoi colleghi spiccano i nomi di Francesco Baldelli ex sindaco di Pergola e attuale vice presidente Anci nazionale e responsabile per Fratelli D’Italia delle autonomie locali. Un uomo forte per l’entroterra. In queste ore si stanno definendo gli altri candidati, l’obiettivo, secondo quanto si apprende è cercare figure che ricoprono già posizioni nel partito e nelle amministrazioni sia esponenti della società civile già nel partito.



Per quanto riguarda la Lega salgono le quotazioni del consigliere comunale di Pesaro Giovanni Dallasta. E qui potrebbe consumarsi un duello molto interessante con il suo collega in consiglio comunale a Pesaro Baiocchi. Una caccia all’ultimo voto, anche perché si ricandida il consigliere regionale Mirco Carloni. Tra i nomi per la Lega anche il segretario provinciale della Lega Lodovico Doglioni, impegnato in battaglie sul fanese rispetto ai temi della sanità e più recentemente della chiacchierata fusione Aset Marche Multiservizi. Altro nome forte quello dell’ex sindaco di Fermignano Giorgio Cancellieri che andrebbe a rappresentare l’entroterra pesarese.

Una figura nota che dopo una pausa tornerebbe in pista: medico e primo leghista a prendersi una poltrona da sindaco in provincia già dal 2006 per due mandati. Ora ricopre l’incarico di presidente di Urbino Servizi. Ci sarà anche Mirco Carloni, consigliere uscente passato dall’area popolare alla Lega. Dovrebbe ricandidarsi anche se non è così assodato. Ancora da sciogliere le riserve per Forza Italia: l’obiettivo è coniugare i nomi di amministratori, sindaci con esponenti della società civile. Bocche cucite tra chi muove le fila ma i nomi più caldi risulterebbero Elisabetta Foschi, assessore nella Giunta Gambini a Urbino e Margherita Mencoboni, volto noto a San Costanzo già candidata alle comunali.

Manca un nome su Pesaro città, ma la coordinatrice Anna Renzoni e l’intero staff provinciale stanno lavorando a una soluzione. In questo momento la sfida è caldissima, bisogna preparare le liste più di sostanza che mai, visto che queste Regionali vedono il centrodestra proprio sul pezzo e pronto a ribaltare le sorti della Regione che per cinquant’anni è stata guidata da un governo di centrosinistra. I big stanno iniziando ad affacciarsi nelle Marche. Domani arriva la Meloni ad Ancona, mentre Salvini potrebbe tornare nel fine settimana.

