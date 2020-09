Marche, elezioni regionali: Acquaroli-Mangialardi, faccia a faccia in redazione al Corriere Adriatico

ANCONA - Sanità, infrastrutture, ricostruzione e rilancio economico. Sono alcuni dei temi affrontati, in un forum al Corriere Adriatico, dai candidati alla presidenza della Regione Francesco Acquaroli, per la coalizione di centrodestra, e Maurizio Mangialardi, centrosinistra. Tanto fair play tra i contendenti, ma anche momenti di forte contrasto sulle scelte strategiche per il futuro delle Marche. Il resoconto del forum, moderato dal Direttore del Corriere Adriatico Giancarlo Laurenzi, sarà pubblicato nell'edizione del Corriere Adriatico, domani, in edicola e in edizione digital.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, nuovi positivi in crescita (14) nelle Marche, ma tamponi triplicati. Preoccupano ancora i rientri/ La mappa del contagio

LEGGI ANCHE: Le Marche cuore e-commerce, via libera della Regione allo sbarco della nuova sede Amazon

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA