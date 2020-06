Ceregioli, Gabrielli in ballo per la Lega. FdI, scelta difficile

Sciolto, con Francesco Acquaroli, il nodo della scelta del candidato governatore della Regione, il centrodestra maceratese sta affrontando il lavoro di formazione delle varie liste. Ieri il leader della Lega Matteo Salvini è transitato nelle Marche, ma nulla è stato anticipato quanto alle liste.

Il commissario regionale Riccardo Marchetti è sul campo da pochissime settimane e dunque sta girando in lungo e in largo la provincia per verificare di persona le varie situazioni e raccogliere le adesioni. Proposte di candidature che dalla prossima settimana inizieranno ad essere vagliate. Da quanto si è percepito spazio sì alle risorse interne ma molto anche agli imprenditori e agli esponenti del mondo civile. Di sicuro c’è che i vertici del partito spingono per avere l’imprenditore Sandro Parcaroli, il patron di Med Store, ma il suo nome ricorre anche come candidato sindaco a Macerata. Un nome ricorrente è quello dell’imprenditrice matelicese Barbara Cacciolari. Quanto alle forze interne di partito dovrebbe essere confermato il consigliere regionale uscente Luigi Zura Puntaroni mentre nell’entroterra nomi citati spesso sono quelli dell’ex sindaco di Sarnano Franco Ceregioli e dell’assessore di Tolentino Giovanni Gabrielli.

LEGGI ANCHE:

Due donne per Forza Italia. Lega, sale Dallasta ma in pole c'è Carloni



Sul fronte femminile “ballano” la consigliera comunale di Morrovalle Rosella Ruani e la portorecanatese Emanuela Addario. Le polemiche civitanovesi, anche interne, sembrano per ora aver allontanato dai radar l’ipotesi legata alla presenza dell’assessore Giuseppe Cognigni. Dalla Lega a Fratelli d’Italia. A guidare la lista sarà la consigliera regionale uscente, la portorecanatese Elena Leonardi, da sempre in sintonia politica con il candidato governatore Francesco Acquaroli. Altro nome sicuro è quello che arriva dalla “polveriera” politica di Civitanova: si tratta dell’assessore comunale Pierpaolo Borroni. Poi si “brancola nel buio”: nel senso che gli aspiranti sono molti. I nomi più gettonati sono quelli del maceratese Simone Livi, del treiese Andrea Mozzoni e del tolentinate Francesco Colosi. Il cambio di commissario regionale ha portato Forza Italia ad un ulteriore approfondimento delle candidature in campo: diversamente dagli altri due partiti della coalizione, non sembra esserci la fila per candidarsi e le relative operazioni avanzano con calma. I due profili più accreditati sono sulla direttrice Macerata-Civitanova: si parte con il coordinatore provinciale Riccardo Sacchi e si arriva sulla riva dell’Adriatico con il presidente del Consiglio comunale di Civitanova Claudio Morresi.

I papabili

Nell’entroterra una candidatura probabile è quella della tolentinate Alessia Pupo. Una lista dovrebbe essere formata per iniziativa dell’Udc: obiettivo ritorno in Consiglio regionale per il recanatese Luca Marconi, già sindaco di Recanati, senatore eletto in Puglia e assessore regionale delle Marche. Sul fronte delle liste civiche non si è ancora mosso nulla: difficile credere che il candidato governatore Francesco Acquaroli non dia vita a una propria lista civica. Intanto non ha ancora definito la propria posizione la lista civica che fa capo a Paolo Mattei e aveva proposto il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica come candidato governatore. Lo stesso Ciarapica non ha ancora ufficializzato se e come sarà della partita per le elezioni regionali, intanto proseguono gli incontri che hanno visto protagonisti diversi sindaci maceratesi e tra questi i primi cittadini di Morrovalle Stefano Montemarani e di Tolentino Giuseppe Pezzanesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA