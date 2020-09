Biancani è mister 10mila. Ecco i 10 consiglieri più votati nelle Marche, ma non sempre basta per essere eletti

LEGGI ANCHE:

ANCONA - Dietro il ribaltone e la "caduta della Roccaforte", con il centrodestra che si aggiudica conla guida delle, ci sono anche numeri meno rivoluzionari. Si tratta delle preferenze, che premiano molti volti noti, anche se non per tutti l'exploit personale vale l'elezione. Discorso che non vale per Andrea Biancani, confermato a palazzo Raffaello con più di 10mila preferenze nel pesarese.1-(Partito Democratico - Pesaro e Urbino) 10.224 voti.2-(Fratelli d'Italia - Ascoli) 8.611 voti.3 -(Partito Democratico - Ascoli) 7.954 voti.4 -(Lega - Pesaro e Urbino) 6.827 voti.5-(Partito Democratico - Pesaro e Urbino) 5.786 voti.6 -(Partito Democratico - Ascoli) 5.337 voti.7 -(Fratelli d'Italia - Pesaro e Urbino) 4.991 voti.8 -(Partito Democratico - Ancona) 4.937 voti.9 -(Partito Democratico -Pesaro e Urbino) 4.490 voti10 -(Fratelli d'Italia - Fermo) 4.176 voti.