C'era una volta Ada Natali, che nel 1946 fu eletta prima donna sindaco d'Italia in quel di Massa Fermana. C'era una volta, perché da allora nelle Marche, le fasce tricolore con sfondo rosa sono rimaste quasi una rarità, relegate per lo più a piccoli borghi dell'entroterra o a cittadine sotto i 15mila abitanti. Un ulteriore sigillo lo ha messo quest'ultima tornata elettorale che, per esempio, nella terra della Natali - il Fermano - ha visto eleggere zero donne alla carica di primo cittadino. E alla fine la conta delle poltrone in Municipio declinate al femminile si riduce a 30 su un totale di 225 Comuni: una ogni 7,7 conquistate dai signori sindaci. Già Valeria Mancinelli, prima ed unica sindaca di Ancona dal 1860 ai nostri giorni, aveva lanciato l'allarme spiegando che non è semplice per una donna arrivare a guidare un Comune di medie grandi dimensioni: «Sulle donne - aveva detto -, grava gran parte del lavoro di cura, non solo dei figli ma anche degli altri familiari. E il lavoro domestico. Tutto questo restringe il vivaio da cui possono nascere le campionesse». In realtà non è semplice nemmeno farsi largo in realtà decisamente più piccole, schiacciate da una politica prevalentemente al maschile.

Pesaro Urbino, provincia progressista: le sindache perle rare

Si scopre così che anche in una provincia altamente progressista, come quella di Pesaro Urbino, i sindaci (o le sindache) donna sono solamente 5 - cinque - su 50 - cinquanta - Comuni. Tutte elette o rielette in queste elezioni. Si trovano a Belforte all'Isauro dove c'è Federica Battazzi, a Borgo Pace con Romina Pierantoni, a Gabicce con Marila Girolomoni, a Montecalvo in Foglia con Donatella Paganelli e a Pietrarubbia con Assunta Maria Paolini. Tutto il resto - che comprende anche centri come Pesaro, Fano, Urbino ma anche Vallefoglia, Mondolfo e Colli al Metauro - è monopolio di colleghi che non mollano l'osso.

Macerata, guardate un po' cosa succede

Si scopre che invece, in una provincia percentualmente più di centrodestra come quella di Macerata, ci sono ben 12 sindaci donne su un totale di 55 Comuni che compongono il territorio: di queste 8 sono fresche fresche di elezione o rielezione. Sono Giuseppina Feliciotti a Cessapalombo, Lorella Cardinali a Montecosaro, Angela Barbieri a Montefano, Sara Simoncini a Poggio San Vicino, Noemi Tartabini a Potenza Picena, Vanda Broglia a Sant'Angelo in Pontano, Silvia Pinzi a Serra Petrona e Rosella Sensi a Visso. Ma governano anche Cristina Gentili a Bolognola, Giuliana Giampaoli a Corridonia, Rosa Piermattei a San Severino e Silvia Bernardini a Ussita.

Ancona ci prova ma siamo ancora molto indietro

L'Anconetano ha poche donne con la fascia tricolore, 7 in 47 Comuni, ma ha dalla sua parte un recente passato, ovvero Valeria Mancinelli (centrosinistra) alla guida di Ancona per dieci anni e un presente più che dignitoso con la sindaca Stefania Signorini (centrodestra) insediata per il secondo mandato a Falconara Marittima, cittadina di oltre 25mila abitanti. Ma c'è pure Daniela Ghergo (centrosinistra) nella popolosa e industriale Fabriano e Cristina Amicucci in quel di Chiaravalle. Se il ballottaggio fosse favorevole a Michela Glorio (che deve vedersela con Francesco Pirani), anche Osimo potrebbe cambiare il corso di una storia fino ad oggi tutta al maschile. Le elezioni invece hanno portato in Municipio Marisa Abbondanzieri ad Arcevia, Sara Ubertini a Belvedere Ostrense, Federica Fanesi a Ostra e Debora Pellacchia a Serra San Quirico.

Il Fermano tra maglia nera e fanalino di coda

La provincia di Fermo si prende di diritto la maglia nera in materia di quote rosa. In questa tornata elettorale sono andati al voto 22 Comuni e sono stati eletti solo sindaci. Su 40 municipi solo tre roccaforti al femminile: Altidona con Giuliana Porrà, Monterubbiano con Meri Marziali e Ortezzano con Carla Piermarini.

Ascoli celebra il record (tutto al maschile)

Nell'Ascolano, dove si è appena celebrato il record del sindaco di capoluogo di provincia più votato d'Italia - ovvero Marco Fioravanti ad Ascoli - la situazione è veramente triste. Tre sindaci donna su 33 comuni: ad Appignano c'è Sara Moreschini, a Castorano la neoeletta Rossana Cicconi e a Montemonaco Francesca Grilli.

Eh sì, c'era una volta Ada Natali.