Elezioni, le Marche votano Fratelli d'Italia. Il Pd crolla, male la Lega, risale il M5s

Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche 2022. Giorgia Meloni, con il 26.44% (quando sono 52.351 le sezioni scrutinate su 61417), sarà chiamata a formare il governo con circa l'80% dei seggi all'uninominale (maggioranza assoluta sia al Senato che alla Camera). Male, a livello nazionale, nonostante la vittoria, la Lega che sfiora solo il 9% mentre Forza Italia si conferma all'8%. Il dato che emerge, a prima vista, è il passaggio massiccio e interno al centrodestra di molti elettori del Carroccio a FdI. Il centrodestra tocca quindi complessivamente quota il 44,16%. Il Pd si ferma al 19.22% con Verdi-Sinistra al 3,47%: a rischio con il 2.96% +Europa, spazzato via con il 0,55% Impegno Civico. Il centrosinistra arriva quindi a 26,41%. Il M5s, che ha sbancato al sud (Campania e Sicilia), a livello nazionale si assesta al 15,16%. Il terzo polo di Calenda-Renzi accarezza l'8% (7,84%). Due i grandi delusi: Letta e Salvini. Tanti, ancora una volta, gli astensionisti: un italiano su tre (affluenza al 63,8% il dato italiano, meglio nelle Marche con il 68,39%).

Giorgia Meloni: «Abbiamo scritto la storia»





«Oggi abbiamo scritto la storia - ha detto- Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato. A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia. Grazie».

Nelle Marche stravince il centrodestra

Nelle Marche, alla Camera, il centrodestra sale ancora di più: 45,07% (sezioni scrutinate 1.546 / 1.571) con punte del 60% in alcuni comuni (Acquaviva). Il centrosinistra arranca al 26,54%, il M5s al 13,47 e il terzo polo al 7,29. Al Senato centrodestra al 44,53%, centrosinistra al 26,25%, Movimento 5 Stelle al 15,14% e Calenda-Italia Viva 7,67%. Emblematico il commento di Alessia Morani: «Sulla catastrofe del #Pd e del centro sinistra ne parleremo diffusamente»