Colpo di scena nel Pd, Alessia Morani ci ripensa: «Colpita dalla stima ricevuta. Mi metto a disposizione della comunità politica»

«Non mi candido. Anzi sì». Le ultime travagliate 48 ore della deputata uscente Alessia Morani si chiudono con un colpo di scena bis e un post di poche righe su Facebook in cui comunica di mettersi «a disposizione della comunità politica». L'onorevole pesarese del Partito democratico - che è stata anche sottosegretario al ministero dello Sviluppo economico - ieri ha manifestato tutta la sua amarezza per la scelta dei candidati dem nelle Marche. «Nei posti eleggibili - ha commentato nei social - sono stati designati Alberto Losacco, commissario del Pd Marche, Irene Manzi e Augusto Curti. A mia insaputa, il mio partito ha deciso di assegnarmi il collegio uninominale di Pesaro e un terzo posto nel proporzionale».

Alessia Morani sbatte la porta al Pd, poi la riapre

Uno sgambetto che a caldo la Morani non ha accettato, tanto da comunicare la sua uscita di scena dalle elezioni Politiche del 25 settembre. Un terremoto interno al Pd che ha agitato anche molte segreterie regionali con tutti i delusi dell'ultima ora esclusi dalle candidature. Ma nelle Marche, subito dopo la porta sbattuta dalla Morani, si era già trovato il nome giusto per cambiare in corsa: Rosetta Fulvi, segretaria provinciale dem di Pesaro e Urbino. La Fulvi ha sfiorato la candidatura per poche ore, svanita con il ripensamento della deputata uscente che nel frattempo ha ingaggiato anche una chat al vetriolo con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, accusandolo di essere l'artefice del suo inserimento nel collegio uninominale. Praticamente l'ha incolpato di averla silurata, mentre ufficialmente le chiedeva di ripensarci. Momenti difficili e tempestose, poi stamattina la Morani l'ha fatto davvero. Ci ha dormito su e ha deciso di accettare la candidatura, così come proposta da Enrico Letta.

Il ripensamento: «Tanti attestati di stima, mi metto a disposizione»

Il perchè lo ha spiegato nel post: «Ho ricevuto nelle ultime 24 ore una marea di telefonate e messaggi di persone che mi hanno manifestato un enorme affetto e stima. Sono francamente molto colpita da questa mobilitazione e non posso rimanere indifferente all’appello che mi viene rivolto. Tutti mi hanno detto che non posso rimanere in panchina nella partita più importante che dobbiamo giocare per il nostro paese. Sono una che combatte e non si spaventa anche di fronte alle battaglie difficili. Sono, perciò, a disposizione della nostra comunità politica». Punto e a capo.