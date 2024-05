Alessia Morani, candidata in quota Pd alle elezioni Europee: quali sono le tre priorità marchigiane che, se venisse eletta, porterebbe a Bruxelles?

«Nella nostra regione abbiamo tre emergenze: la salute, il lavoro e la cura del territorio».

Partiamo dalla prima: la sanità.

«La Regione non sta spendendo i fondi europei del Pnrr dedicati alla sanità e la gestione Acquaroli ha fallito su tutta la linea: liste d’attesa infinite, un grande numero di nostri cittadini rinunciano a visite ed esami e sono costretti a indebitarsi per curarsi nella sanità privata».

Sul fronte del lavoro, invece, cosa non va?

«Nelle Marche la cassa integrazione nell’industria ha superato i 4milioni di ore nel primo trimestre 2024. Nell’inerzia del governo nazionale e regionale l’unica opportunità che abbiamo è chiedere un piano industriale europeo per invertire questa tendenza e rilanciare lo sviluppo delle nostre imprese».

E sul governo del territorio?

«Il terremoto e le alluvioni ci hanno dimostrato la drammatica fragilità del nostro territorio. I progetti ed i fondi europei sono una grande opportunità per la messa in sicurezza di edifici e territori e per dare una mano all’agricoltura, prima vittima delle catastrofi climatiche».

Delle attuali politiche dell'Ue, cosa salva e cosa cambierebbe?

«L’Europa migliore l’abbiamo vista durante il Covid quando la Commissione si è fatta carico di acquistare i vaccini per tutti e quando i paesi membri hanno fatto debito comune per aiutare gli Stati più colpiti dalla pandemia: l’Italia ha ricevuto la fetta maggiore sul Next Generation Eu, 210 miliardi di euro, nonostante Lega e FdI non abbiano votato a favore. Cambierei le politiche migratorie: a causa dell’Ungheria di Orban, grande amico e sodale della Meloni, non siamo riusciti a fare passare il principio della solidarietà tra i paesi».

La nostra regione non elegge un europarlamentare dal 2004: da 1 a 10, quante chance ha di riuscire nell'impresa?

«Quando mi hanno chiesto di candidarmi ci ho pensato un po’ perché sulla carta per le elezioni europee dalle Marche si parte svantaggiati per le dimensioni della nostra regione. La visibilità nazionale, un’ampia rete di supporto territoriale e qualche buon sondaggio mi hanno convinta a candidarmi e credo di avere buone chance di essere eletta».

Il Pd ha messo in campo tre candidati delle Marche. Una corsa un po' affollata: non rischiate di togliervi voti a vicenda?

«Le tre candidature marchigiane sono una bella opportunità per portare più voti possibile al Pd e affrontare meglio anche le sfide future. Il nostro obiettivo rimane quello di costruire una coalizione ampia per tornare a vincere nei Comuni dove non governiamo e in Regione. Acquaroli sta facendo un disastro e solo un Pd forte e coeso può fare da collante delle forze di centro sinistra marchigiane che tutte insieme sono maggioritarie».

La competizione per Bruxelles cela anche un duello interno tra lei e Ricci: lo teme o pensa di batterlo in termini di voti?

«I nostri avversari in queste elezioni sono due: la destra e l’astensionismo. Tra me e il sindaco di Pesaro non c’è un duello perché la sfida vera è fuori dal Pd».