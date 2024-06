Chantal Bomprezzi, segretaria regionale del Partito democratico: alla festa, martedì ad Ancona per l'elezione di Ricci all'europarlamento si è notata la sua assenza. Perché non è andata?

«Nell’euforia di questi giorni, l’ho scoperto poco prima e non sono riuscita ad organizzarmi, altrimenti sarei andata a congratularmi con lui con estremo piacere, come già fatto lunedì. Matteo ha fatto bene a organizzare una conferenza per festeggiare. Non mancheranno altre occasioni».

Nel post elezioni europee è scoppiata la polemica sul terzo posto di Elly Schlein nelle Marche dietro a Ricci e Morani: cos’è successo?

«Sono i numeri a parlare: 3 candidature marchigiane in una regione di 1,5 milioni di abitanti, oltre alla capolista Schlein. Ci sono alcuni luoghi dove si è espressa una preferenza secca (ad esempio, in provincia di Pesaro Ricci ha preso circa 24mila voti, mentre Schlein circa 3mila). Si consideri che pochissimi elettori danno 3 preferenze, e che potevano essere tutte e 3 marchigiane. La segretaria comunque penso sia contenta del risultato, che è storico e clamoroso. Ci incontreremo a breve per fare il punto su tutto».

Cosa ne pensa dell'ipotesi di Ricci candidato governatore?

«Matteo si è dimostrato un fuoriclasse: ha fatto un risultato pazzesco ottenendo la metà dei voti al di fuori della nostra regione. È una figura riconosciuta a livello nazionale, la sua posizione a Bruxelles sarà fondamentale per aiutarci a riprendere la regione. A prescindere dal ruolo che potrà ricoprire, sarà una figura determinante che vorrei fosse al mio fianco».

Nodo capogruppo: alla luce dei risultati della tornata europea, Mangialardi (fedelissimo di Ricci) resterà al suo posto?

«La direzione regionale non si è espressa sulla persona, ma su una linea politica. Ricci ha ragione a dire che occorre superare le divisioni del passato. C’è una nuova classe dirigente, oltre alla sottoscritta, che può essere una grande opportunità per farlo, con la collaborazione di tutti».

Quindi? Dimissioni o no?

«Le situazioni vanno affrontate, per questo la direzione ha votato la necessità di un cambio di passo. Sulla base di questa indicazione, il gruppo consiliare nella sua autonomia farà la sintesi. Servono soluzioni unitarie. Ce lo chiedono gli elettori».

La partita elettorale non è ancora finita: tra meno di 2 settimane ci sono i ballottaggi in tre grandi centri. Qual è la strategia per restare in sella a Osimo e Recanati, e per strappare Urbino al centrodestra?

«Su Osimo è necessario serrare le fila, Michela Glorio ha ottenuto un buon risultato e manca l’ultimo miglio. Su Recanati, scontiamo divisioni locali che spero possano ricucirsi in queste 2 settimane. A Urbino la sfida è apertissima: vedere Federico Scaramucci appaiato a Gambini, sindaco da 10 anni, è un dato importante e molto positivo».

Prossimi appuntamenti del Pd Marche?

«Stiamo lavorando alla festa dell’unità regionale insieme alla segreteria provinciale di Ancona. La destra ci ha impedito di farla a Senigallia, ma non ci siamo arresi e la faremo a Jesi, presumibilmente dal 28 agosto al 1 settembre. Lì potremo festeggiare il Pd, che dalle scorse Politiche è cresciuto nelle Marche di oltre 5 punti, che ha quasi eletto due europarlamentari marchigiani (e chissà che nel tempo Alessia non riesca a entrare davvero), e che ha riconquistato Pesaro».