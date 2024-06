Matteo Ricci, sindaco uscente di Pesaro, in campo per le elezioni europee in quota Pd.

Cosa l'ha spinta a candidarsi?

«All’Europa serve una cultura amministrativa che tenga insieme la visione, la concretezza e il pragmatismo quotidiano tipico degli amministratori locali, che ogni giorno si devono misurare con i problemi dei cittadini e deve dare risposte».

APPROFONDIMENTI CANDIDATI ALLE EUROPEE Umberto Trenta (Azione e Repubblicani): «Serve una macroregione per rafforzare le Marche» L'INTERVISTA Mirella Emiliozzi candidata alle europee con il Movimento 5 Stelle: «In Ue arriveremo al 15%. Il campo largo con il Pd? Solo con obiettivi precisi»

Quali battaglie, se eletto, porterebbe all'Europarlamento?

«Nei territori c’è una grande energia locale che, se eletto, voglio portare a Bruxelles per rappresentare la provincia italiana. In particolar modo l’Italia centrale, la cerniera che tiene unita l’Italia e che rischia più di tutti con l’autonomia differenziata. E ovviamente la sua gente, perché sono uno di loro, che sa che deve correre più degli altri per mostrare il proprio valore, con i piedi per terra e sguardo rivolto verso l'alto».

Come pensa di farlo?

«Sarò qui sul territorio, il giorno dopo, esattamente come il giorno prima. A rafforzare quello che dico c’è la mia storia politica e professionale: ho avuto l’onore di servire per 15 anni il mio territorio, 5 anni come presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, 10 come sindaco di Pesaro, eletto sempre al primo turno. In questi anni ho sempre parlato con le persone, le ho ascoltate e ho cercato un rapporto di prossimità e un legame di rispetto».

E l’assist del Pd romano?

«La mia candidatura si basa su un patto fra la provincia e Roma, perché solo con il supporto di Roma la provincia può far sentire la sua voce. Quindi, se eletto, avrò l’onore e la responsabilità di rappresentare anche Roma».

Nel Pd regionale c'è chi ha letto nella candidatura di Michele Franchi un tentativo di depotenziarla: è così? Che lettura dà della corsa a tre?

«Penso che dobbiamo lavorare tutti con l’obiettivo comune di far ottenere al Pd un buon risultato. Più voti prenderà il Pd alle Europee e più facile sarà la costruzione dell’alternativa di governo alle destre, anche nelle Marche».

Queste elezioni europee rappresentano anche una sorta di primarie interne con Alessia Morani. Faccia un pronostico: chi prenderà più voti?

«Grazie ai tanti marchigiani che mi sostengono punto ad essere eletto davvero in Europa per rappresentare la nostra regione che, come dico nel mio slogan, ha bisogno di una riscossa. Con Alessia Morani, come con Michele Franchi, non c’è nessuna competizione interna: ognuno fa la sua campagna in maniera civile e collaborativa».

Se non dovesse essere eletto all’europarlamento, si proporrà come candidato governatore nel 2025?

«In questi mesi mi sono sentito spesso l’ultimo dei mohicani. Nel senso che nelle Marche sono rimasto l’unico sindaco di un capoluogo di provincia con idee in area progressista-democratica, che sto provando a portare in Europa. La destra ha mirato alla conquista della città di Pesaro, per prendersi l’ultimo fortino ma a Pesaro andranno a sbattere e vincerà Biancani al primo turno, grazie alla sua popolarità, un’alleanza larghissima e ad un buon giudizio sull’amministrazione uscente».

Quindi?

«Dalla vittoria di Pesaro partirà la riscossa per la riconquista delle Marche. Se riusciremo, come siamo fiduciosi di fare, ad eleggere un marchigiano in Europa sarà un doppio avviso di sfratto per la giunta Acquaroli, inadeguata e in crollo verticale di consensi».