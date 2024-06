ANCONA - Pronti. Partenza. Via. È iniziata ieri alle 15 la due giorni elettorale per le Amministrative in 148 comuni marchigiani e le Europee. Tornata, quest’ultima, di solito poco favorevole alla nostra regione, schiacciata dal peso specifico di Lazio e Toscana, con cui - insieme all’Umbria - deve spartirsi i 15 seggi a Strasburgo che spettano alla circoscrizione Italia Centrale.

Il precedente

L’ultima europarlamentare che siamo riusciti ad eleggere è stata Luciana Sbarbati, che ha concluso il suo mandato nel 2004. Ma a 20 anni esatti di distanza, potremmo avere qualche chance di interrompere questo lungo periodo di assenza. Stando ai bookmakers politici, questa volta dovremmo riuscire ad eleggere almeno un marchigiano in Europa. E se si allineano i pianeti, forse anche due. Senza voler essere avidi, riuscire ad eleggerne anche solo uno sarebbe già un gran risultato. Nell’attesa di capire se la ruota è tornata a girare anche per noi, ieri gli aspiranti europarlamentari made in Marche si sono recati in massa alle urne.

I protagonisti

L’ha fatto Mirco Carloni, candidato della Lega, che praticamente all’apertura del seggio alle 15 ha votato nella sua Fano accompagnato dalla moglie. A stretto giro è toccato a Carlo Ciccioli, in campo tra le fila di Fratelli d’Italia: già alle 15,15 era al seggio n. 12 ad Ancona, anche lui insieme alla moglie. E ancora, i due candidati del Partito democratico della provincia del Nord Matteo Ricci e Alessia Morani: entrambi hanno votato a Pesaro. Hanno scelto di recarsi alle urne già ieri, tra gli altri, anche Sergio Romagnoli, in corsa per Bruxelles sotto il vessillo del Movimento 5 Stelle, e Massimo Seri, sindaco uscente di Fano e ora candidato alle Europee con Azione.

C’è ancora oggi

Tra chi ha invece optato per la più tradizionale domenica del voto per recarsi alle urne c’è la consigliera regionale Anna Menghi, in corsa con il Carroccio, che andrà oggi al seggio nella sua Macerata. Per votare c’è infatti tempo anche oggi fino alle 23.