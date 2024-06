Anna Menghi, consigliera regionale della Lega, ora in corsa per le elezioni europee.

Cosa l'ha spinta a candidarsi, nonostante quella delle Europee sia una tornata particolarmente ostica per le Marche?

«Credo nel progetto europeo. Le ragioni della mia candidatura hanno il senso del servizio verso la comunità, della dedizione a un progetto comune e della volontà di contribuire al futuro dell'Italia. Poi mi piacciono le sfide, anche quando appaiono difficili. Sono entrata nella Lega da tanti anni perché ha dato valore a temi oggetto delle mie battaglie politiche e perché ha realizzato sempre quello che ha detto, fatto non scontato in politica».

Quali dossier marchigiani si porterebbe all'Europarlamento se venisse eletta?

«Vorrei ottenere maggiori fondi per la sanità, con l’obiettivo di migliorare i servizi e le infrastrutture sanitarie della regione. Poi vorrei valorizzare le produzioni locali, ottenendo, anche in questo caso, più fondi per sostenere e promuovere le nostre eccellenze nel rispetto delle specificità del territorio. Poi senza dubbio quello della disabilità, che è un tema cruciale e tocca milioni di cittadini in Europa. Lo dico da persona che vive sulla propria pelle la disabilità e che nelle Marche ha lavorato tanto per affermare diritti e migliorare la condizione dei più fragili».

Tra Lega e Forza Italia si profila un testa a testa all'ultimo voto: teme la competizione tra alleati? Su quali percentuali conta di assestarsi il Carroccio?

«Sono certa che la Lega sarà la vera sorpresa di queste elezioni europee. L’Europa deve rispetto alla sovranità degli Stati. La Lega è rimasta sempre coerente ed è oggi l'unico partito a fare una battaglia del genere. La politica di Forza Italia invece è appiattita su posizioni vicine alla Von der Leyen e non pagherà. La Lega non voterà mai la Von der Leyen, non farà mai accordi con i socialisti e le sinistre. Come ha dichiarato il nostro leader, Matteo Salvini, puntiamo a un risultato a doppia cifra».

Dopo l'ultimo strappo interno alla Lega e l'addio al gruppo consiliare di tre suoi colleghi di partito, che valutazione dà alla gestione della segreteria regionale e delle scelte fatte nell'ultimo anno (compresa quella che ha portato alla crisi di giunta)?

«Dopo anni di commissariamento la Lega Marche ha eletto i vertici regionali della Lega e inaugurato una nuova fase della sua storia. I momenti di passaggio sono sempre critici, in qualunque realtà, perché protendono al cambiamento e il cambiamento comporta inevitabili rotture con il passato».

Teme che le tensioni interne si ripercuotano sulle elezioni?

«Sulla mia candidatura alle Europee c’è stata una convergenza univoca da parte di tutti, a cominciare dalla segretaria regionale Giorgia Latini, che l’ha sostenuta fortemente. Il vice presidente della Regione, Filippo Saltamartini, e il capogruppo in Consiglio Renzo Marinelli sono stati al mio fianco da subito. Dispiace sempre quando qualcuno se ne va, ma fa parte del gioco e sta a significare che c’è fermento. I cambiamenti raccontano che il partito è vivo e non affronta il futuro ingessato nei suoi schemi, bensì con la volontà di disegnarne di altri, se occorre».