ANCONA - A esultare, guardando i risultati dell’ultima tornata elettorale nelle Marche, saranno soprattutto i seguaci dell’astensionismo, perché il partito del non voto alle Europee è salito al 45,44% e ha tolto dalla scena politica regionale altri 97.995 elettori praticanti rispetto alle Politiche 2022 e 94.706 nel confronto con il voto del 2019 per l’Europarlamento. Su 1.281.357 aventi diritto, sabato e domenica scorsi hanno votato in 699.059, con un’affluenza del 54,56%, che sale al 63% nei comuni chiamati ai seggi anche per le amministrative ed è comunque superiore alla media nazionale (49,69%).

Se il partito dei renitenti alle urne nelle Marche non ha ancora la maggioranza assoluta, comunque continua a conquistare adepti pescando da quasi tutti i partiti. Non solo dal Movimento Cinque Stelle (che tradizionalmente soffre di più quando la protesta anti-sistema si sposta dai seggi verso il non voto) che nelle Marche ha perso quasi 40mila voti sulle ultime Politiche e 77.599 sulle Europee 2019.

Dove attingere

Persino un partito in forte ascesa come Fratelli d’Italia, che rispetto al 2019 ha quintuplicato gli elettori superando quota 216mila, nel confronto con le Politiche ‘22, pur salendo dal 29,1 al 32,9%, ha perso in termini assoluti 5.726 voti. Rispetto alle elezioni per la Camera del settembre 2022, dei principali partiti guadagnano elettori solo il Pd (+12.416) pescando verosimilmente nel bacino pentastellato e in quello del Terzo polo, e Alleanza Verdi e Sinistra (+12.226), altra formazione che può aver attratto elettori ex Cinque stelle. Gran parte dell’exploit dei democrat si deve al nord delle Marche, con quasi 7mila voti in più rispetto alle Politiche nel solo Comune di Pesaro. A tirare la volata, la candidatura a Strasburgo dell’ex sindaco Matteo Ricci, che ha superato le 100mila preferenze. Eppure rispetto al 2019 il Partito democratico perde 2.911 voti, erosi dall’astensionismo.

Il confronto impietoso

Nel campo avverso la Lega di Salvini, scesa all’8,2% con poco meno di 54mila voti, continua il declino perdendo 6.556 elettori rispetto alle Politiche ‘22 e addirittura 237.215 nel confronto impietoso con le precedenti Europee, quando a livello regionale sfiorò il 38%. Forza Italia nel test delle prime elezioni senza il suo fondatore guadagna in percentuale qualche decimo sulle Politiche 2022, pur cedendo 5.615 elettori, penalizzata anch’essa dal calo di votanti. Azzurri in risalita invece (+3.713 voti) nel confronto con le Europee 2019. L’elettorato di centrodestra anche nelle Marche, dove nel 2020 ha portato a Palazzo Raffaello un governatore di Fratelli d’Italia, ha cambiato casacca in massa. Se alle Europee 2019 aveva votato soprattutto Lega, lo scorso weekend ha gonfiato l’onda blu del partito della premier Meloni. Un travaso che trova la sua esemplare rappresentazione plastica nei risultati di alcuni comuni. A Filottrano, cittadina di 8.800 abitanti nell’Anconetano, in cinque anni la Lega è scesa dal 45,3% al 9,8, mentre Fratelli d’Italia - che alle amministrative sosteneva il neosindaco Luca Paolorossi - ha incrociato la parabola opposta, salendo dal 7,2 al 42,7%. A Monte San Giusto (Macerata) la Lega ha racimolato 414 voti (12%), nel 2019 era a 2.075 (52%). Un’osmosi, quella tra salviniani e meloniani, che si registra anche in città più grandi come Ascoli Piceno, dove Fdi - trainata dal rieletto sindaco Marco Fioravanti (74%) - è salita alle Europee dal 7,2% del 2019 a quasi il 39, superando i 10mila voti e proseguendo l’escalation già vista alle Politiche 2022 (32%). Percorso inverso per la Lega, scesa ad Ascoli in 5 anni dal 36,4% all’8,3.

I flussi che hanno rimescolato il panorama elettorale marchigiano sono confermati dall’analisi fatta a livello nazionale dall’Istituto Cattaneo. «La stima dei flussi ci consente di mostrare,- si legge nel report - dove sono arrivati i voti che hanno decretato il limitato ma politicamente significativo successo di Fdi e del Pd. La parte predominante deriva da elettori stabili, che avevano già votato per Fdi e Pd nel 2022. Notiamo tuttavia in questa elezione una quota superiore a quelle registrate in passato di flussi incrociati e apporti da diversi affluenti. Con maggiore regolarità, troviamo flussi da Fi e Lega verso Fdi, così come da M5S e Avs verso il Pd. Entrambi i partiti maggiori, ma soprattutto Fdi, prendono dall’area del mai nato Terzo polo, logorato dalle sue divisioni interne».