Seggi chiusi, affluenza in calo rispetto al 2013 Iniziato lo spoglio nelle 16 città delle Marche Botticelli primo sindaco Scrutinio in diretta

L'AFFLUENZA

L'AFFLUENZA



ALLE ORE 19

ALLE ORE 12 (da ricordare che cinque anni fa però si votava anche lunedì).

ANCONA - Seggi chiusi. Alle 23, regolarmente. Leal voto per le amministrative hanno scelto il sindaco. La sfida più significativa è quella per la conquista di Ancona, capoluogo di regione. In campo il sindaco uscente Valeria Mancinelli. Gli sfidanti Stefano Tombolini per il centrodestra, i pentastellati con Daniela Diomedi e con la lista civica Altra idea di città Francesco Rubini. Quattro in tutto i Comuni che in attesa dei risultati potrebbero andare al ballottaggio il 24 giugno: oltre Ancona c’è Falconara, Porto Sant’Elpidio e Grottammare.Tutti gli altri procedono con l’elezione diretta del sindaco. Di questi 10 insistono nelle tre province del cratere marchigiano. Il dato definitivo ha confermato la tendenza di un calo dell'affluenza nelle Marche.Il primo sindaco eletto nelle Marche oggi è quello di Gagliole: Sandro Botticelli che ha conquistato il 47,27% precedendo per sette voti Rita Lini che ha ottenuto il 45,27%.PROVINCIA DI PESARO-------------------------------------AUDITORE oggi 67,91 comunali 2013 77,97PROVINCIA DI ANCONA------------------------------------ANCONA oggi 54,59 comunali 2013 58,19CHIARAVALLE oggi 60,14 comunali 2013 60,92FALCONARA oggi 57,59 comunali 2013 64,33MORRO D'ALBA oggi 66,54 comunali 2013 69,16OSTRA VETERE oggi 67,93 comunali 2013 73,52PROVINCIA DI MACERATA----------------------------------------GAGLIOLE oggi 49,78 comunali 2013 56,94PENNA S. GIOVANNI oggi 62,61 comunali 2013 65,34SAN GINESIO oggi 57,44 comunali 2013 63,23USSITA oggi 73,98 comunali 2013 85,79PROVINCIA DI FERMO------------------------------ALTIDONA oggi 65,25 comunali 2013 73,43MONTEGIORGIO oggi 58,00 comunali 2013 63,92P.S. ELPIDIO oggi 63,88 comunali 2013 67,62PROVINCIA DI ASCOLI--------------------------------CASTEL DI LAMA oggi 67,41 comunali 2013 79,26GROTTAMMARE oggi 64,66 comunali 2013 69,58RIPATRANSONE oggi 63.89 comunali 2013 72,34PROVINCIA DI PESARO---------------------------------AUDITORE oggi 49.06 comunali 2013 53,55PROVINCIA DI MACERATA-------------------------------------GAGLIOLE oggi 36,38 comunali 2013 39,81P.S.GIOVANNI oggi 47,33 comunali 2013 39,43SAN GINESIO oggi 41,73 comunali 2013 45,49USSITA oggi 64,73 comunali 2013 74,14PROVINCIA DI ASCOLI PICENO----------------------------------------------CASTEL DI LAMA oggi 46,65 comunali 2013 61,35GROTTAMMARE oggi 46,11 comunali 2013 37,68RIPATRANSONE oggi 45,90 comunali 2013 43,87PROVINCIA DI ANCONA---------------------------------ANCONA oggi 38,25 comunali 2013 30,53FALCONARA oggi 38,20 comunali 2013 34,42CHIARAVALLE oggi 42,58 comunali 2013 33,42MORRO D'ALBA oggi 49,09 comunali 2013 39,89OSTRA VETERE oggi 54,67 comunali 2013 42,73PROVINCIA DI FERMO--------------------------------ALTIDONA oggi 43,51 comunali 2013 36,40MONTEGIORGIO oggi 38,32 comunali 2013 33,28P.S.ELPIDIO oggi 44,77 comunali 2013 36,38PROVINCIA DI ANCONA-----------------------------------ANCONA oggi 17,63 comunali 2013 9.89CHIARAVALLE oggi 19,60 comunali 2013 11,28FALCONARA oggi 16,35 comunali 2013 10,47MORRO D'ALBA oggi 23,51 comunali 2013 13,75OSTRA VETERE oggi 28,37 comunali 2013 14,13PROVINCIA DI PESARO---------------------------------AUDITORE oggi 22,76 comunali 2013 16,22PROVINCIA DI MACERATA--------------------------------------GAGIOLE oggi 16,22 comunali 2013 17,28PENNA S.GIOVANNIoggi 17,58 comunali 2013 11,02SAN GINESIO oggi 17,81 comunali 2013 12,31USSITA oggi 32,08 comunali 2013 34,65PROVINCIA DI FERMO----------------------------------ALTIDONA oggi 21,07 comunali 2013 15,93MONTEGIORGIO oggi 14,85 comunali 2013 10,00P.S. ELPIDIO oggi 18,71 comunali 2013 11,69PROVINCIA D ASCOLI-------------------------------CASTEL DI LAMA oggi 21,51 comunali 2013 22,02GROTTAMMARE oggi 21,06 comunali 2013 13,86RIPATRANSONE oggi 20,38 comunali 2013 12,75