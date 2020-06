Castelli, che sfida. Lega, con Antonini e l’outsider Acciarri. Fdi punta su Assenti

Dopo la dolorosa divisione alle elezioni comunali di Palazzo Arengo dell’anno scorso, che portò alla candidatura a sindaco di Marco Fioravanti da una parte (sostenuto da Fratelli d’Italia e Lega) e Piero Celani dall’altra (candidato da una buona fetta di Forza Italia), a distanza di un anno, il centrodestra ritrova l’unità perduta nella provincia di Ascoli e già questo è un ottimo segnale per la coalizione. In realtà il Piceno avrebbe voluto esprimere anche il candidato governatore, l’ex sindaco Guido Castelli, bruciato sul filo di lana da Francesco Acquaroli. Ma a sorpresa l’avvocato ascolano non si è perso d’animo e ha annunciato che si candiderà comunque sotto il simbolo di Fratelli d’Italia seppure nella circoscrizione provinciale.



Il partito della Meloni, qualora dovesse vincere Acquaroli, incasserebbe nel Piceno un parlamentare in più, Lucia Albano di Grottammare, che subentrerebbe in autunno al governatore. Ed è proprio Fratelli d’Italia ad ingaggiare un derby con la Lega per la conquista della leadership politica, almeno a livello provinciale. Fdi, infatti, schiera due pezzi da novanta: l’ex sindaco ascolano Guido Castelli e il vice sindaco di San Benedetto del Tronto, Andrea Assenti. Quest’ultimo, al momento, non avrà colleghi di giunta avversari che possano rubargli la scena (e i voti). È questo il patto sancito con il sindaco Pasqualino Piunti. Da definire le candidature femminili. È intuibile che in caso di mancata elezione di uno dei due cavalli di razza possano esserci ripercussioni nelle giunte comunali guidate da Fioravanti e Piunti ma Fdi punta ad eleggere nella circoscrizione due consiglieri e a risolvere così la questione. Pia illusione?

Derby interno invece nella Lega. Il segretario provinciale, Andrea Antonini, avrebbe la candidatura in tasca, assicuratagli dall’ex commissario regionale Arrigoni dopo il passo indietro, l’anno scorso, dalla corsa a Palazzo Arengo per lasciare il posto a Marco Fioravanti. Nella quartina è inserito anche l’ex sindaco di Montalto Marche, Raffaele Tassotti mentre Nadia Lucadei, la consigliera comunale ascolana Patrizia Petracci e Laura Gorini, esponente della Lega sambenedettese si contendono gli altri due posti in lista. Ma l’outsider, che turba i sonni di Antonini, potrebbe essere l’assessora comunale ascolana Monica Acciarri che cinque anni fa sfiorò l’elezione a Palazzo Raffaello ma con una casacca di ben altro colore politico: quella del Partito democratico. Un processo di avvicinamento al centrodestra dell’assessora, culminato l’anno scorso con l’elezione all’Arengo in una lista civica a sostegno del candidato sindaco di Fratelli d’Italia. Ma l’ex democrat viene vista come fumo negli occhi da una parte della Lega ascolana.

«Per lei non c’è nessuna possibilità di essere candidata con noi, non è nemmeno iscritta» la stronca il segretario comunale, Roberto Maravalli. Ma la decisione finale sulla magica quartina non sarà presa all’ombra delle Cento Torri. Infine c’è Forza Italia. Il vicepresidente del consiglio regionale, l’immarcescibile Piero Celani, punta alla riconferma dopo la sconfitta nel ballottaggio alle elezioni comunali dell’anno scorso ad Ascoli. In lista con lui l’avvocato Maria Grazia Concetti di Grottammare. A sorpresa si potrebbe candidare un consigliere comunale sambenedettese o il commercialista Massimiliano Castagna trasmigrato dal Carroccio all’azzurro berlusconiano. I principali temi della campagna elettorale? Innanzitutto la crociata contro l’ospedale unico a Pagliare del Tronto e la lotta ai ritardi nella ricostruzione post sisma.

