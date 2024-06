ANCONA Turbolenze nei seggi nella prima giornata elettorale per le Europee e le Amministrative. L’intoppo più singolare è quello che si registra alle latitudini nel Nord delle Marche.

Il caso

Più precisamente a Vallefoglia, dove uno dei candidati sindaco, Andrea Torcoletti, ha denunciato «un’anomalia nella scheda elettorale», chiedendo di sospendere il voto. Secondo la ricostruzione dell’aspirante fascia tricolore, le schede distribuite agli elettori hanno, in corrispondenza della sua lista, una sola riga per esprimere la preferenza dei consiglieri e non due come previsto dalla normativa. «Molti miei elettori mi hanno contattato per segnalare questa cosa e abbiamo controllato con i nostri rappresentanti di lista ed è così. Tutte le altre liste invece hanno le due righe regolari nella scheda». E aggiunge: «Oltre ad una evidente alterazione del voto, viene meno il principio costituzionale delle pari opportunità». Sentendosi danneggiato, ha chiesto sia alla Prefettura che al Comune di sospendere il voto, ma senza esito. Fa così sapere di aver incaricato il suo legale di procedere formalmente contro «la grave anomalia che altera la correttezza del voto».

Attimi di apprensione

Stessa provincia, ma città diversa: a Fano alcuni solerti cittadini hanno provato ad anticipare i tempi recandosi alle urne già alle 8, ma trovandole ovviamente chiuse dal momento che il kick off elettorale era alle 15. Scendendo verso Ancona, nel capoluogo regionale si sono registrati momenti di paura quando tre persone, tra cui una bambina e una signora di 84 anni, sono rimaste chiuse in un’ascensore diretto ai seggi al terzo piano della scuola Marconi. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e della croce gialla ma per fortuna, dopo 20 minuti bloccate, sono state liberate.

Il lieto fine

Una volta aperto l'ascensore stavano tutte bene e hanno rifiutato l’eventuale trasporto in ospedale. Solita storia, invece, in quel di Ascoli Piceno. Qui, esattamente come cinque anni fa, è scoppiata la polemica sugli sms inviati ieri mattina da qualche candidato consigliere comunale ai cittadini in pieno silenzio elettorale.

Incognita meteo

Una prima giornata di voto con qualche intoppo, insomma, ma tutto sommato regolare. Oggi c’è il secondo tempo, con le urne aperte dalle 7 alle 23. Come ieri, il meteo da mare peserà sull’affluenza. Forse anche di più. Domenica è sempre domenica.