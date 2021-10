Elezioni, sono 180mila i marchigiani chiamati a rinnovare 28 consigli comunali. Ecco dove e come si vota

ANCONA - Seggi regolarmente aperti nelle Marche per le elezioni amministrative. Si vota per il rinnovo di 28 consigli comunali oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio. I marchigiani chiamati al voto sono poco più di più di 180mila.

San Benedetto e Castelfidardo sono i Comuni con più di 15 mila abitanti dove c'è la possibilità del ballottaggio previsto il 17 e 18 ottobre quando, con l'entrata in vigore della nuova norma, sarà obbligatorio avere il Green pass per tutti i componenti del seggio.

Negli altri Comuni, invece, si vota con un turno unico. In otto Comuni, Santa Maria Nuova, Monte San Pietrangeli, Acquasanta, Force, Mercatino Conca, Gradara, Mondavio e Petritoli, è stata presentata una sola lista: per eleggere il sindaco bisognerà soltanto attendere se sarà raggiunto il quorum del 40% più uno degli aventi diritto al voto.



LE SFIDE

Di sfida in sfida, ovviamente quelle più attese riguardano Castelfidardo e San Benedetto, che potrebbero andare al ballottaggio. Nella città rivierasca il confronto nel segreto delle urne sarà fitto e affollato: cinque candidati a sindaco, 19 liste a sostegno. Il sindaco uscente Pasqualino Piunti può contare su sei liste quali: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, San Benedetto Protagonista- Piunti Sindaco- Il Popolo della Famiglia e Noi con l’Italia. Antonio Spazzafumo si presenta con cinque: Libera San Benedetto, San Benedetto Viva, Rivoluzione Civica, Rinascita Sambenedettese 0735 e Centro Civico Popolare. I protagonisti Serafino Angelini è sostenuto dal M5S e da e Cambia San Benedetto, Aurora Bottiglieri conta tre liste quali Pd, Articolo 1 e Nos, mentre Paolo Canducci è affiancato da Verdi, Democratici per Canducci e Lista Riformisti.

A contendersi la fascia tricolore di Castelfidardo saranno invece il sindaco uscente Roberto Ascani (Movimento 5 Stelle e Castelfidardo Futura), Tommaso Moreschi (Solidarietà Popolare per Castelfidardo), Marco Tiranti (PD-Bene in Comune, Uniti e Attivi, Sinistra Unita e Azione Civica Solidale) e Gabriella Turchetti (Fare bene per Castelfidardo, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Castelfidardo), per un totale di dieci liste e 156 candidati al consiglio comunale.



COME SI VOTA

© RIPRODUZIONE RISERVATA