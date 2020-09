Le prime proiezioni per il governatore delle Marche confermano Acquaroli avanti con il 48,1%, Mangialardi al 34,7%

ANCONA - Gli exit poll ad urne appena chiuse promuovono Francesco Acquaroli presidente della Regione. Se i risultati dovessero essere confermati dallo spoglio delle schede il centrodestra governerà le Marche per la prossima legislatura. Una svolta storica in una Regione da decenni con un governo di centrosinistra.

Idati degli exit poll: Francesco Acquaroli 47%-51%, Maurizio Mangialardi 34%-38%, Gian Mario Mercorelli 8%-12%.

LE PRIME PROIEZIONI

Le proiezioni confermano il vantaggio di Francesco Aquaroli ma riducono la forbice che lo divide da Maurizio Mangialardi: 48,1% al candidato di centrodestra, 34,7% all'avversario di centrosinistra.

Nessun commento per il momento da parte di Maurizio Mangialardi, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, dopo il primo exit poll che dà Francesco Acquaroli (centrodestra) in vantaggio con una "forchettà 47-51%" Mangialardi, al quale viene attribuita una forchetta tra il 34 e il 38%, non è ancora alla sede del comitato elettorale costituita presso l'Hotel Passetto di Ancona e, probabilmente, arriverà non prima delle 18.

Nessuna comento neanche da Francesco Acquaroli che sta seguendo le prime fasi dello spoglio dalla sua città, Potenza Picena. Anche lui dovrebbe andare al suo comitato elettorale ad Ancona dopo le 18. L'exit poll pone come terzo al momento il candidato del M5s, Gian Mario Mercorelli (7-9%).

