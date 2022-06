Election day nelle Marche: ecco l'affluenza alle 19 per referendum (13,94%) e amministrative (38,4%)

ANCONA - Election Day con riscontri assai diversi tra chi si è recato ai seggi per le amministrative e i referendum sulla giustizia. Alle 19 nelle Marche quella per i referendum sul sistema giudiziario sfiora il 14%. Per l'esattezza, secondo i dati forniti dal portale del Ministero dell'Interno, si va dal 13,94% al 13,96% nei 225 Comuni della nostra regione.

Dati decisamente diversi invece nei centri dove si elegge il sindaco: alle 19 nelle Marche ha votato il

38,40% degli aventi diritto per le elezioni comunali, che interessano complessivamente 17 Comuni. Sette sono quelli con più di 15mila abitanti che potrebbero andare al secondo turno di ballottaggio se nessuno dei candidati supera domani il 50% +1 dei voti.

La maggiore percentuale di votanti, 48,45%, nella provincia di Pesaro Urbino, dove debbono essere rinnovate le amministrazioni di Frontino, Tavoleto, Terre Roveresche. A seguire la provincia di Ascoli Piceno, 42%, dove si vota solo nel Comune di Acquaviva Picena.

