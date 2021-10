Per gli under 60 immunizzati ospedale 20 volte meno probabile. L’efficacia della doppia dose disaggregata età per età

ANCONA - I dati dell’incidenza di nuovi contagi e dei ricoveri ospedalieri nelle Marche sono confluiti in un monitoraggio condotto a livello nazionale dall’Istituto superiore di sanità per valutare l’efficacia dei vaccini nelle varie classi d’età.

Dall’analisi dei dati emerge che, partendo dagli ultra-ottantenni, su 100 mila non vaccinati nel mese di settembre si sono contagiati in 602, dei quali 245 ricoverati in ospedale e 13 in terapia intensiva. Su 100.000 vaccinati della stessa fascia di età se ne sono infettati 116, ne sono finiti in ospedale 28 e solo uno in rianimazione. Nella fascia d’età 12-39 anni il bilancio su 100mila non vaccinati è stato di 692 contagi, 25 ospedalizzati e 1 ricovero in terapia intensiva. Fra i vaccinati con due dosi parì età i contagiati sono stati 110, con un solo ricovero e 0,05 in terapia intensiva. Tra i 40-59 anni non vaccinati si sono infettati in 540 contro i 113 nella platea dei vaccinati, in ospedale 54 contro 2, in rianimazione 6 contro 0,13. Tra i 60-79enni si contagiano in 449 contro 94, vanno in ospedale 107 contro 7, in terapia intensiva 20 contro 1. Trovando una sintesi: per gli under 60 il rischio di essere ricoverato per Covid è venti volte più alto per un non vaccinato, quindici volte maggiore per un 60-79 enne, e nove volte di più per un over 80. Il report dell’Istituto superiore di Sanità segnala che a livello nazionale l’età mediana (il valore intermedio fra i due estremi del campione) dei vaccinati con doppia dose che finiscono in ospedale è di 79 anni, valore che scende a 52 anni per i non vaccinati. In terapia intensiva siamo a 61 anni per i non vaccinati e 74 dei vaccinati.



l. s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA