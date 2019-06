Le best practice della nostra economia in vetrina: le esperienze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dalla Camera di Commercio delle Marche, finora unico esperimento di accorpamento regionale compiuto, alle aziende che hanno intrapreso il programma Elite di Borsa Italia. Sono tante le best practice che saranno esaminate nel corso del convegno “Credito e industria 4.0. Nuova finanza e nuovi processi per Pmi innovative” in programma per lunedì mattina alle Muse. Si parlerà di fondi europei per lo sviluppo economico che dopo sei mesi hanno già superato gli obiettivi di spesa grazie a una virtuosa relazione tra aziende e Regione Marche secondo gli assi di assegnazione che sono stati scelti. Molto interessanti sono le storie delle imprese chiamate a discutere le relazioni dei due chairman Casoli e Gabrielli: si tratta di profili altamente innovativi su processo e/o prodotto. Per Sabelli, Loccioni e Finproject c'è anche la particolarità del percorso in comune svolto nel programma Elite di Borsa Italia.