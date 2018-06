Marche e Lituania più vicine Da domani tutti i mercoledì un volo della Small Planet

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Domani, mercoledì, alle 6.10 è previsto l'atterraggio all’aeroporto delle Marche del primo di una catena di voli settimanali programmati da giugno ad agosto, proveniente dall’aeroporto di Vilnius in Lituania. Il volo, operato da Small Planet, avrà a bordo 180 passeggeri lituani, sarà accolto ad Ancona, come fatto pochi giorni fa per l’avvio degli altri due collegamenti operati con la collaborazione del tour operator Tez Tour da Kiev e Riga, dalla tradizionale “cerimonia di benvenuto” del water cannon grazie all’apporto dei mezzi dei vigili del fuoco.“E’ un vero piacere aver dato il benvenuto nei giorni scorsi ai passeggeri lettoni ed ucraini e lo sarà anche per Small Planet e per i passeggeri lituani che atterreranno con il primo volo di domani. Con l’avvio dei voli per Vilnius si completa la rosa dei nuovi collegamenti operati da Ancona in collaborazione con il tour operator Tez Tour, tutti di fondamentale rilievo per il nostro territorio e per lo sviluppo di flussi di traffico incoming verso le Marche. E’ importante sottolineare che i voli per Vilnius, così come i voli per Riga e Kiev già avviati, sono prenotabili anche dall’Italia e potranno favorire, quindi, anche il traffico outgoing dei nostri utenti verso l’Est Europa” afferma Federica Massei, amministratore unico di Aerdorica.I voli per Vilnius opereranno ogni mercoledì fino al 1° agosto con arrivo ad Ancona alle ore 8.35 (tranne il primo volo di domani previsto arrivare alle 6.10) e ripartenza alle 9.35, con arrivo previsto a Vilnius alle 12.05.