Doppia scossa di terremoto all'alba: ​torna la paura nella zona del cratere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna la paura del terremoto nelle Marche, con una doppia scossa registrata nella zona del cratere degli eventi 2016.La scossa più forte, di magnitudo 3.1, è stata registrata alle 6.25 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La scossa, a una profondità di 23 km, è avvenuta a due km da Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Una ventina di minuti prima un'altra scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata in provincia di Macerata con epicentro nella zona di Fiastra. Le scosse sono state distintamente sentita dalla popolazione, ma per fortuna al momento non si registrano danni a persone o cose.