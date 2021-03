Marche, da domani la zona rossa: due settimane tra molteplici divieti e ampie restrizioni. Come cambia la nostra vita

ANCONA - Da domani tutte le Marche entrano in zona rossa e le limitazioni che dal 3 marzo hanno via via interessato quattro province, a cominciare dal quella di Ancona per proseguire con Macerata, Pesaro Urbino e Fermo. Queste misure anti Covid da domani interesseranno anche la provincia di Ascoli che era rimasta ancora in arancione per effetto della precedente ordinanza del ministro Speranza.

La zona rossa, come annunciato dallo stesso governatore Acquaroli, resterà per almeno due settimane visto l’aumento dei casi positivi nelle Marche e della forte pressione ospedaliera che in questo momento ha dato il via alla terza fase della pandemia, con le varianti - specie quella inglese - che hanno fatto accelerare i contagi in tutta la regione.

Zona rossa: che significa limitazione dei movimenti se non per lavoro, necessità ed urgenza, con negozi, bar e ristoranti chiusi (eccetto asporto e delivery) e il divieto assoluto di andare a trovare parenti ed amici a meno che non si tratti di familiari o persone non autosufficienti o bisognose di sostegno. Il provvedimento è stato rivisto e corretto anche dall’ultimo decreto approvato nelle scorse ore dove è prevista una deroga alle visite dal 3 al 5 aprile, cioè nel periodo pasquale. Tra le norme da rispettare c’è soprattutto quello di indossare le mascherine all’esterno e quando in casa si verifichi una situazione che potrebbe mettere a rischio la salute dei propri cari. In questa fascia le scuole restano chiuse, da quelle per l’infanzia alle superioni: attivata la modalità dad al 100% anche per le Università.

