Da domani in vigore l’orario estivo di Trenitalia. In spiaggia con il treno: la Summer Experience viaggia su 30 Frecce

ANCONA - Un mix di conferme, potenziamenti e novità: al via da domenica la Summer Experience di Trenitalia. Un’offerta estiva con servizi e promozioni adeguate a una domanda di mobilità sostenibile al fine di incentivare un turismo di qualità. È questo l’asset principale su cui Trenitalia ha formulato il nuovo piano dei servizi su rotaia destinati ad un’utenza in forte crescita durante il periodo estivo.

«Tra i principali obiettivi - si legge nella nota inviata dalla società di trasporto pubblico - proporre un’esperienza di viaggio sempre più conveniente, multimodale e sostenibile, che mira ad andare oltre al semplice viaggio in treno, grazie a un’offerta quanto più possibile door-to-door e personalizzata».



Salgono a 30 i collegamenti giornalieri con l’aeroporto di Falconara, due in più tra Ancona e Jesi rispetto all’anno scorso. Dal 19 giugno, invece, partono i treni festivi di rinforzo del servizio sulla linea adriatica: viene attivato un nuovo collegamento festivo mattutino tra Ancona e San Benedetto del Tronto con partenza alle 9,45. Ad agosto, inoltre, 4 nuove corse feriali in più tra San Benedetto del Tronto ed Ascoli Piceno, che andranno ad incrementare il servizio estivo sulla direttrice ascolana, nell’ottica di promuovere la riscoperta del territorio piceno. Sono 30, tra Frecciarossa e Frecciargento, i treni in circolazione ogni giorno tra Torino, Milano, Venezia e la costa adriatica, che uniscono le Marche al nord e al sud del Paese. Tornano anche i collegamenti estivi tra Milano ed Ancona e tra Bolzano e la città dorica. Il Frecciargento 9803 partirà da Milano alle 7,05 con arrivo ad Ancona alle 10,13. Mentre il Frecciargento 9810 ripartirà dal capoluogo alle 19,10 per giungere sotto la Madonnina alle 22,25. Fermata intermedia nelle Marche, per entrambi i treni, a Pesaro.

E per favorire il turismo dalle montagne del trentino verso la costa marchigiana, solo il sabato e la domenica circoleranno i Frecciargento tra Ancona e Bolzano: due nuovi collegamenti giornalieri che saranno effettuati fino al 17 settembre (partenza da Bolzano alle 7,45 con arrivo ad Ancona alle 12,45 e partenza da Ancona alle 16 ed arrivo a Bolzano alle 20,40). Entrambi i treni effettueranno fermata anche nelle stazioni di Pesaro e Senigallia.



Da domenica torneranno anche le conferme dei servizi estivi di Trenitalia. Ogni fine settimana il Marche Line, treno da Piacenza a San Benedetto del Tronto resterà attivo fino all’11 settembre. Mentre per raggiungere la baia di Portonovo e le città di Fermo e Urbino si confermano i pacchetti (treno più bus) Conero Link, Fermo Link e Urbino Link: 43 le corse giornaliere dei bus dalla stazione di Ancona a Portonovo, 99 tra andata e ritorno dalla stazione di Porto San Giorgio in direzione Fermo e 58 quelle per Urbino. Confermato anche il servizio estivo Piceno Line: 15 treni che ogni giorno festivo collegheranno direttamente San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.



Fino al 15 settembre gli amici a quattro zampe viaggiano gratis su Frecce e Intercity. E arriva la nuova offerta “Promo Estate Frecce” che permette di viaggiare su Frecciarossa e Frecciargento con sconti fino al 60% sul prezzo base. Sconti dal 50 al 70% per chi prenota un viaggio andata e ritorno nella stessa giornata. Riduzioni fino al 50% con le offerte per i giovani fino a 30 anni e per gli over 60. Sui treni Regionali, dal 29 maggio al 26 settembre 2022, l’offerta Junior consente a bambini fino a 15 anni non compiuti di viaggiare gratis accompagnati da un adulto over 25. Un ricco bouquet che accompagnerà i marchigiani nella bella stagione.

