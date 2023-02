Strage in A14, domani l'incontro con il ministro Salvini sui cantieri in autostrada

ANCONA - Domani il summit sull'autostrada A14 dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini: Il vicepremier su richiesta dei presidenti di Marche e Abruzzo, ha convocato la riunione per domani mattina a Roma assieme ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia (Aspi) per fare il punto sui lavori in corso, dopo il tragico incidente stradale del 4 febbraio nella Castello di Grottammare, costato la vita ad Andrea Silvestrone e a due suoi figli.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine della plenaria del Comitato delle Regioni Ue (CoR). Marsilio volerà a Roma in tempo per la riunione, a cui prende parte il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli. «Abbiamo lamentato più volte che questi cantieri sono molto pericolosi, e che la loro successione molto frequente produce un eccessivo stress sugli automobilisti, una delle condizioni che poi producono incidenti troppo spesso anche mortali», ha sottolineato il presidente dell'Abruzzo, indicando la necessità che «questi cantieri vengano svolti nella sicurezza».