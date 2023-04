“Voce alla radio”, un ponte tra l'Argentina e le Marche: il direttore del Corriere Adriatico ospite alle 15 della trasmissione della Cnn di Rosario

ANCONA - Si chiama “Voce alla radio” ed è un appuntamento radiofonico da non mancare, perché mette in contatto i marchigiani nelle Marche, in Argentina e nel mondo, raccontando storie e persone da un capo all'altro del pianeta. Una trasmissione che va in onda in streaming su Cnn Radio Rosario il sabato alle 15 (ora italiana) e nasce da una idea di Javer Pablo Lucca e Gustavo Fabian Santandrea - entrambi residenti a Rosario ma di origine marchigiana - in collaborazione con Silvia Tamburriello che invece abita ad Ancona.

I marchigiani del mondo in collegamento radio

“Voce alla radio”, oggi, 1 aprile, ospita in collegamento da Ancona il direttore del Corriere Adriatico, Giancarlo Laurenzi. «Abbiamo voluto che il direttore Laurenzi raccontasse a tutti i marchigiani all'estero collegati su Cnn Radio Rosario la sua storia professionale ma anche quella del Corriere Adriatico, prestigioso giornale - spiega Javer Pablo Lucca - che è il punto di riferimento dell'informazione regionale». E' la prima trasmissione in Argentina condotta in italiano, per rendere omaggio agli emigrati marchigiani che si stabilirono nel sud America dando vita ad una comunità molto forte e coesa.

Il programma radiofonico è partito a fine 2019 e da allora ogni sabato si apre un ponte tra Rosario e le Marche: «Tanti gli ospiti che abbiamo avuto in questi anni - racconta Javer Pablo -: artisti, politici, personaggi di spicco della vita marchigiana, chef, musicisti, imprenditori. Abbiamo intervistato anche i sindaci dei Comuni bandiera blu e bandiera arancione, per raccontare questa regione a 360 gradi».