ANCONA - Da predestinato del calcio, capace di passare in pochi mesi dal campetto di una parrocchia di Jesi all’esordio in serie A a Bologna, non ancora 17enne, a testimonial della Regione Marche, scelto nel 2021 per promuovere il turismo nella sua terra d’origine. E Roberto Mancini sarà ancora, almeno per altri due anni, l’uomo immagine della nostra regione nel mondo, anche dopo le dimissioni choc da commissario tecnico della nazionale Italiana, annunciate ieri a sorpresa.

La conferma



«Mancini resta il testimonial delle Marche - si affrettava ieri a chiarire il governatore Francesco Acquaroli - e non solo perché ha un contratto con noi fino al 2025, ma soprattutto perché rimane lo sportivo marchigiano più famoso nel mondo, insieme a Valentino Rossi. Ha allenato il Manchester City, è stato accostato al Psg, vuol dire il suo nome è un valore aggiunto all’estero. E siccome il progetto di promozione turistica che stiamo facendo crescere, anche con i nuovi voli dal Sanzio, è di portare i turisti dall’estero alle Marche, Mancini è il testimonial perfetto». Ieri Roberto Mancini (che si sarebbe dimesso da Ct degli azzurri per non aver accettato l’imposizione di collaboratori non graditi) in un post su Instagram ha spiegato il suo passo indietro come «una scelta personale».



«Io non conosco i motivi di questa decisione che immagino sofferta, della quale sono personalmente dispiaciuto ma che rispetto - chiarisce Acquaroli -. E non so dove andrà ad allenare, tuttavia se la sua scelta fosse di andare in Inghilterra, in Francia o in Arabia Saudita (una delle indiscrezioni circolate ieri, ndr), la funzione di Mancini testimonial delle Marche verrebbe addirittura esaltata», Nonostante una carriera da globe trotter del calcio – tre lustri a Genova sponda Samp, poi da mister passato anche per Manchester, San Pietroburgo e Istanbul - il rapporto tra Roberto Mancini e la sua regione non s’è mai sfilacciato, grazie anche agli affetti conservati a Jesi, dove spesso trascorre le giornate libere con i genitori, papà Aldo e mamma Marianna. L’ultima volta, dieci giorni fa, per il 78esimo compleanno della mamma.



La scelta azzeccata



Dal 18 marzo 2021, Mancini è stato scelto dalla Regione e dalla Camera di commercio come testimonial delle Marche, ruolo in passato affidato a personaggi davvero iconici, come il premio Oscar Dustin Hoffman. Scelta azzeccatissima, quella della giunta regionale allora in sella da pochi mesi, perché nel luglio successivo valsero da sole centomila spot promozionali le immagini in mondovisione del Ct Roberto Mancini che abbraccia il suo amico Gianluca Vialli sul prato di Wembley, dove aveva appena vinto l’Europeo con gli azzurri, dopo averci perso nel ‘92 una finale di Coppa Campioni in maglia blucerchiata .



Il valore aggiunto



Un uomo immagine, Mancini, che non ha perso minimamente valore aggiunto, secondo Palazzo Raffaello, nemmeno dopo la traumatica eliminazione dell’Italia dai Mondiali del Qatar 2022, tanto da decidere di andare avanti in quell’abbinamento e di rinnovargli poi il contratto - il 20 giugno scorso - per un altro biennio, fino al 2025. Così da settimane, prima che la notizia clamorosa delle sue dimissioni si prendesse tutta la scena, il volto di Roberto Mancini campeggia nei social e in tv nella nuova campagna promozionale “Let’s Marche! In Italy, of course”.



In una serie di spot girati nel maggio scorso Mancini posa in alcuni degli scenari più suggestivi della nostra Regione, dalle spiagge del Conero alla riviera delle Palme, dalla biblioteca di Casa Leopardi a Recanati al palazzo ducale di Urbino. «Sono molto felice di essere ancora testimonial di questa regione che ritengo sia la più bella di tutte perché offre tutto quello che un turista può desiderare», aveva detto Mancini alla presentazione della campagna promozionale. “Let’s Mancio”, anche senza l’azzurro tenebra di una Nazionale che forse cominciava a non sentire più sua.