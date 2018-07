Danno erariale, la Corte dei Conti indaga su Interporto e Aerdorica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Aerdorica e Interporto: la Corte dei conti ha aperto due filoni di indagine per presunti danni erariali. Ad annunciare l’ennesima tegola sulle due partecipate della Regione, è stato ieri il procuratore regionale Giuseppe De Rosa, durante la requisitoria in sede di parificazione del rendiconto generale di palazzo Raffaello per l’esercizio finanziario 2017.L’ente strappa un giudizio finale positivo, in virtù di conti in ordine e di una gestione per lo più virtuosa, ma l’ingente esposizione debitoria e le spese non rendicontate delle due infrastrutture, gettano un’ombra.