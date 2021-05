Vaccini Covid: novemila over 80 rimasti fuori dai radar, la regione Marche studia metodi per raggiungerli

ANCONA - Vaccini Covid, quasi 9mila over 80 sono rimasti fuori dai radar nelle Marche. Una non trascurabile fetta di ultraottantenni che, ad oggi, non ha percorso nessuno dei canali di accesso alla vaccinazione, né quello dei centri di somministrazione distribuiti sul territorio, né la richiesta al proprio medico di base. Si tratta di una piccola percentuale rispetto al totale del target, ma va recuperata a stretto giro di posta perché i soggetti in questione fanno parte di una categoria ad alto rischio di sviluppare le forme più severe della malattia provocata dal Covid.

Secondo i dati Istat, nelle Marche i cittadini che hanno dagli 80 anni in su sono 134.026 e, di questi, a ricevere almeno la prima dose sono stati circa 123mila: nel conteggio si considera la fetta di popolazione per età e non per categoria, quindi si mettono insieme gli over 80 che si sono prenotati sulla piattaforma di Poste, quelli che si sono registrati nelle lista di chi non può deambulare – seguita dai medici di base –, ospiti nelle strutture residenziali e vulnerabili.

I temporaneamente non idonei

Una quota pari a più o meno 2mila persone rientra invece tra i soggetti temporaneamente non idonei, ovvero quegli anziani che non hanno ancora potuto ricevere il vaccino perché, per esempio, positivi o convalescenti da Covid e dunque in attesa che trascorra il congruo lasso di tempo prima di ricevere la somministrazione. Tolta questa platea che vive in un limbo vaccinale, restano comunque circa 9mila ultraottantenni per cui l’inoculazione del siero non è neanche programmata. Dato distribuito in maniera disomogenea tra le province: si va dagli oltre 3mila del Maceratese ai poco meno di 700 dell’Anconetano, passando per i circa 2300 del Pesarese, i 1300 di Ascoli ed i 1200 del Fermano. Considerando che la campagna vaccinale per questo target è iniziata il 20 febbraio (anche prima per ciò che concerne gli ospiti delle Rsa, ormai quasi tutti in sicurezza), il dato è ormai solido: mentre per le altre fasce d’età le somministrazioni sono in corso di completamento e dunque è ancora flessibile il numero di chi potenzialmente potrebbe essere rimasto fuori, per gli over 80 la percentuale è definita in un 6,5%. La ragione per cui ciò si sia verificato non è ancora stata individuata, ma si sta cercando una soluzione per intercettare questi 9mila soggetti mancanti all’appello. La strada più semplice sarebbe quella di fornire le liste ai medici di base, così che vadano a colmare questo buco nella campagna vaccinale. Ma c’è un problema di privacy, perché il garante si è espresso dicendo che non è possibile fare liste con nominativi di soggetti non vaccinati. Dunque bisogna analizzare bene il contesto normativo per capire come muoversi. Un suggerimento lo dà il segretario regionale della Fimmg Massimo Magi - che guida la carica dei medici di medicina generale nelle Marche – e parte però da una premessa generale: «ci sono anziani che proprio non vogliono la somministrazione, per dubbi sul vaccino, orientamenti ideologici o situazioni personali. In questi casi, non possiamo obbligarli».

L’incrocio con la piattaforma

Detto questo, «come Fimmg ci stiamo organizzando con una piattaforma che incroci i dati dei pazienti sui nostri gestionali, con quelli presenti sulle piattaforme di prenotazione. La Campania, per esempio, la sta già utilizzando e ha attivato un link per cui ogni medico di base sa esattamente quali sono i suoi pazienti che non hanno ancora ricevuto il vaccino perché tra quelli presenti nella sua anagrafica e quelli presenti nella piattaforma, è facile fare il conto. Approccio che potrebbe essere replicato anche per le altre fasce d’età. Non so quale metodo vorrà adottare la Regione Marche, ma noi questo strumento lo mettiamo a disposizione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA