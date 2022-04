Covid, altri 1963 casi di contagio nelle Marche. Provincia per provincia ecco dove il virus ancora si fa sentire / Il trend

ANCONA - Attese, riflessioni e dati per cercare le soluzioni giuste in vista della stagione estiva. Attesa per la decisione relativamente alla revoca o meno dell'obbligo delle mascherine in alcuni luoghi al chiuso, i contagi Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore sono stati 1963 (ieri erano stati 2.854), su 5804 tamponi analizzati nel percorso diagnosi/screening. La percentuale di positività è del 42,3 come lo era anche martedì dopo che ieri aveva raggiunto quota 42,3%), il tasso di incidenza cumulativa su 100mila abitanti è 833,15 (da 835, 28).

Le province in cui il Covid infetta di più

E' sempre la provincia di Ancona quella che fa registrare il più alto numero di nuovi positivi al Covid, nelle ultime 24 ore i casi sono stati 497. A seguire, nell'ordine, le province di Pesaro Urbino con 431 contagi, quindi Macerata con 352, Ascoli Piceno con 346 e Fermo con 230 casi mentre sono 107 i nuovi contagiati dal Covid di fuori regione.

Le fasce d'età con più contagiati

Restano le fasce di età 25-44 e 45-59 anni quelle con il più alto numero di infettati quotidiani nelle Marche. Tra 25 e 44 anni i contagi sono 466, tra 45 e 59 anni sono invece 470. Tra i giovanissimi sono gli adolescenti tra 14 e 18 anni i più contagiato con 148 casi. La fascia 19-24 anni conta invece 106 nuovi positivi. Da sottolineare anche i 179 contagi tra i 70 e 79 anni e i 138 casi nella fascia 80-89 anni.

