Tipo, dosi e tempi: quello che c'è da sapere sul vaccino anti-Covid. A che età è meglio evitare di farlo

Polemiche, confusione e incertezze. Ecco una serie di quesiti per capire tutto sui vaccini: dalle situazioni più elementari alle situazioni meno prevedibili.

Quali sono i vaccini antiCovid autorizzati in Italia?



Il vaccino Comirnaty di Pfizer-BioNtech è stato il primo vaccino ad essere stato autorizzato in Unione Europea, a cui è seguito il Moderna, quindi l’AstraZeneca e infine il vaccino Janssen di Johnson & Johnson, autorizzato dall’Ema l’11 marzo e dall’Aifa il 12 marzo.

I vaccini sono sicuri?

I vaccini vengono autorizzati solo dopo un’attenta valutazione del profilo di sicurezza in base agli studi effettuati nella fase di sperimentazione. Il profilo di sicurezza viene continuamente monitorato anche dopo l’autorizzazione: quanto accaduto con il vaccino anti Covid-19 AstraZeneca ne è un esempio.

Sarà obbligatorio vaccinarsi ?

Al momento non è intenzione del Governo disporre l’obbligatorietà della vaccinazione. Nel corso della campagna sarà valutato il tasso di adesione dei cittadini.

I bambini potranno essere vaccinati?

I vaccini al momento autorizzati in Italia e in Europa non sono attualmente raccomandati per i bambini di età inferiore a 16 anni (Comirnaty di Pfizer-BioNtech) e a 18 anni (Moderna, AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson).

Le persone che hanno avuto il Covid possono vaccinarsi?

Sì, purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa.

Quanto tempo deve passare per essere protetto dal Covid con i vaccini?

Gli studi clinici su Comirnaty (Pfizer-BioNtech) e Moderna hanno dimostrato un’efficacia molto elevata dei vaccini, dopo una settimana e dopo due settimane dalla seconda dose. Per AstraZeneca la massima efficacia è dopo 15 giorni dalla seconda dose.

Quante dosi servono per essere immunizzati?

Per Pfizer, Moderna e AstraZeneca sono previste due dosi, a distanza di alcune settimane l’una dall’altra. Per le persone che hanno già avuto l’infezione è possibile considerare la somministrazione di una sola dose. Per il vaccino Janssen è prevista la somministrazione di una sola dose.

È previsto il rilascio di un certificato vaccinale internazionale?

Sicuramente sarà rilasciata una normale certificazione di avvenuta vaccinazione. Istituzioni internazionali quali la Commissione Europea e l’Oms stanno valutando una proposta di certificato internazionale digitale.

9Una persona vaccinata deve continuare a rispettare le misure di prevenzione per la trasmissione del virus?

Una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione perché non è ancora noto se la vaccinazione sia efficace anche nella prevenzione dell’acquisizione dell’infezione e/o della sua trasmissione ad altre persone.

Ultimo aggiornamento: 10:43

