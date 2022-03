Lo studio Fondazione Hume e le Marche prima regione a investire in questi impianti: «Con la ventilazione meccanica contagi a scuola ridotti dell’80%»

ANCONA - Che si tratti o meno dell’ennesima ondata del Covid, una cosa è certa: anche nelle Marche i contagi stanno risalendo con 3.513 nuovi positivi registrati ieri ed un tasso cumulativo di incidenza, arrivato a 1.178,82 su 100mila abitanti. Lo ha ribadito ieri anche l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini: «Sta aumentando il numero di positivi- ma con sintomi quali naso che cola, un pò di febbre, che non portano al pronto soccorso».



E infatti i ricoveri legati al Covid nelle Marche, avanzano lentamente: ieri sono arrivati a 220, due più rispetto alla giornata precedente. Sei pazienti in terapia intensiva (+1 su ieri), 63 in semi intensiva (-5), 151 in reparti non intensivi (+ 6): in ogni caso l’assessore invita alla cautela e a rispettare le prescrizioni e l’utilizzo di dispositivi di protezione. Dispositivi che hanno dato il loro contributo durante la pandemia: l’utilizzo della Ventilazione meccanica controllata (Vmc) nelle aule scolastiche, a seconda della portata di metri cubi/ora del macchinario, per esempio, riesce ad abbattere il rischio di trasmissione di coronavirus tra il 40% e l’82,5%.



È il risultato dello studio condotto per la Regione Marche in collaborazione con la Fondazione Hume, presieduta da Luca Ricolfi. Nel 2021 la Regione ha stanziato circa 9 milioni di euro per installare impianti di Vmc in aule scolastiche, per rendere più salubre l’aria anche in chiave anti-Covid: sono finora circa 500 le aule coperte da Vmc che, con i fondi, potrebbero salire a 2.250 (20% del totale nelle Marche). Il governatore Francesco Acqauroli ha sottolineato la volontà della Regione ad andare avanti su questa strada: «Continueremo a lavorare sull’efficientamento delle aule, approfondiremo il tema, faremo investimenti in tal senso, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili, perché crediamo che la salubrità dell’aria e la qualità degli ambienti in cui vivono i nostri ragazzi siano fondamentali per contrastare non soltanto il Covid ma anche le altre patologie respiratorie».

Le Marche sono la prima e l’unica Regione italiana ad aver investito in questa tecnologia di riduzione degli elementi inquinanti nell’aria per garantire lo svolgimento dell’anno scolastico il più possibile in presenza. Le domande pervenute sono state 187, per un totale di 3.027 aule distribuite in 323 scuole marchigiane di ogni ordine e grado che verranno gradualmente dotate di questi impianti.



«La sicurezza e la qualità degli ambienti scolastici sono state tra la priorità della Regione Marche nelle delicate fasi della gestione della pandemia da Covid-19». Oltre agli impianti Vcm, ha destinato altri 3 milioni per l’acquisto di dispositivi di sanificazione dell’aria.

