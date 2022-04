Covid, l'incidenza torna sotto quota 900, ma sono 2.656 i positivi giornalieri delle Marche/ Il trend

ANCONA - I nuovi positivi e l'incidenza in costante seppur lento calo, la pressione sulle strutture ospedaliere sotto controllo: anche nelle Marche la fase pandemica Covid rientra nel trend nazionale di graduale miglioramento. Ma la curva al plateau lancia comunque segnali, come gli otto decessi comunicati ieri o il numero di contagiati giornaliero che resta alto, che invitano a non parlare ancora al passato della pandemia.

Oggi, martedì 12 aprile, il Gores ha segnalto 2.656 nuovi positivi (ieri erano stati 714 ma con un numero di test effettuati limitato) con un tasso di infezione del 39,5% (dal 40,8%) sui 6.720 tamponi analizzati (1.798). L'incidenza torna dopo mesi sotto quota 900 e oggi si attesta a 889,83 casi settimanali ogni 100mila abitanti (900,36).

I positivi per provincia e classe di età

Come sempre, anche oggi, oltre la metà dei casi si concentrano nelle fasce intermedie di età, ma è in quelle più avanzate che si verificano gli spostamenti più significativi. Sono stati infatti 339 i contagi tra i 60-69enni e 282 tra i 70-79enni. Tra i più giovani spiccano ancora i bambini delle scuole elementari (6-10 anni) con 162 positivi.

La provincia di Ancona è ancora la più colpita con 813 casi, ma oggi l'incremento più grande è in quella di Pesaro-Urbino (522). Seguono Macerata (501), Ascoli Piceno (446) e Fermo (280); sono 94 i contagiati provenienti da fuori regione.

IL TREND DEI CONTAGI

