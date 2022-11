Covid, salgono ancora i contagi: le Marche tra le 5 regioni con "troppi" ricoverati

ANCONA - Continua la risalita della curva dei casi Covid in Italia. «Sale l'incidenza settimanale a livello nazionale: 388 ogni 100mila abitanti (18-24 novembre contro 353 ogni 100mila abitanti del monitoraggio 11-17 novembre)». Lo evidenzia il report Covid con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute e Istituto superiore di sanità. Parallelamente aumenta l'occupazione dei reparti ospedalieri da parte dei pazienti Covid, come si evince dal report settimanale (18-24 novembre) che monitora l'andamento della pandemia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva resta abbondantemente sotto la soglia d'allarme, stabile 2,5% come quello della scorsa settimana. Mentre al 12% salgono i ricoveri ordinari di pazienti Covid. Nel periodo 2-15 novembre, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,04 (range 0,80-1,31), in aumento rispetto alla settimana precedente (0,88).

Marche oltre la soglia per i ricoverati

Aumentano da 3 a 5, questa settimana, le Regioni che registrano un'occupazione dei reparti ospedalieri ordinari da parte di pazienti Covid sopra la soglia di allerta fissata al 15%. Sono Emilia Romagna (al 15,3%), Liguria (20,6%), Marche (15,5%), Umbria (31,3%), Valle d'Aosta (19,4%).