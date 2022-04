Covid, rimbalzo dopo il ponte di Pasqua: quasi 3mila positivi nelle Marche, s'impenna l'incidenza/ Il trend

ANCONA - Un aumento dei positivi giornalieri al Covid, nelle Marche, oggi era atteso. Negli ultimi due giorni, infatti i totali hanno scontato l'esiguo numero di tamponi analizzato nei giorni di Pasqua e Pasquetta ed oggi si è tornati sui livelli "standard". L'atteso rialzo, comunque, non intacca le recenti tendenze al ribasso, spinte anche dalla copertura vaccinale che aiuta a tenere sotto controllo i ricoveri. Ma il "rimbalzo" di oggi con quasi 3mila positivi mette anche in luce come la cricolazione del virus sia ancora alta anche nella nostra regione.

Oggi, mercoledì 20 aprile, i positivi segnalati sono stati 2.894 (ieri 877) con un tasso di positività del 39,6% (dal 41,5%) sui 7.304 tamponi diagnostici analizzati (2.112). L'incidenza segue il rimbalzo e oggi torna ad impennarsi fino a quota 776,01 casi settimanali ogni 100mila abitanti (654,59).

