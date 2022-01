Scuole delle Marche in Dad? È una fake news, Acquaroli: «Quella che circola in rete è l'ordinanza dell'anno scorso»

ANCONA - Emergenza Covid, le scuole delle Marche in Dad al rientro? La notizia circola in rete, ma è falsa: l'ordinanza di cui si parla è esattamente di un anno fa, il 4 gennaio 2021. "Da questa mattina - ha chiarito infatti il governatore Francesco Acquaroli su Facebook - sta circolando lo screenshot di un articolo nel quale si riporta l’annuncio di una ordinanza regionale per la Dad fino al 31 gennaio. L’articolo in questione è dello scorso anno, pubblicato il 4 gennaio 2021. Non è prevista la sottoscrizione di alcuna ordinanza".

© RIPRODUZIONE RISERVATA