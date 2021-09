Dal Green pass al distanziamento, dalle mascherine ai test a campione: bentornati a scuola

ANCONA - È iniziato il conto alla rovescia per il rientro in classe: sarà il terzo anno scolastico all’insegna della pandemia da Covid con distanziamento e mascherine, finestre aperte e attività sportiva in gruppi preferibilmente all’aperto. La didattica a distanza è stata messa al bando, anche se in condizioni di estrema emergenza da virus le istituzioni potranno decidere di riattivarla. Oltre al green pass per gli insegnanti e il personale scolastico, sono queste le novità per gli studenti, contenute nelle «indicazioni strategiche ad interim» pubblicate nelle scorse ore.

1 Quando ricomincia la scuola nelle Marche?

Il calendario scolastico 2021-2022 delle scuole primarie e secondarie delle Marche prevede che le lezioni riprendano mercoledì 15 settembre e si concludano il 4 giugno 2022 .

2 Quali sono le misure anti Covid adottare per il rientro in classe in presenza?

È consentito l’accesso a scuola in assenza di sintomatologie da coronavirus e con una temperatura corporea inferiore a 37,5 gradi da misurare a casa. Non è consentito l’accesso a persone poste in quarantena o isolamento domiciliare o che sono state a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza.



3 Come viene gestito il distanziamento in classe e nelle attività scolastiche?

Il distanziamento di un metro va rispettato per le scuole primarie e le secondarie sia nelle situazioni statiche che in quelle dinamiche, anche nelle zone bianche. Il distanziamento deve essere osservato anche durante le attività di laboratorio. Per i giochi di contatto e alle attività didattiche, è raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori).



4 E la distanza dalla cattedra?

Le linee guida per il nuovo anno scolastico è obbligatoria la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente va assicurata anche nelle zone bianche.



5 Quando va indossata la mascherina?

La mascherina va indossata anche in condizioni statiche (ad esempio seduti al banco) anche in presenza di un distanziamento di almeno un metro e dai bambini dai sei anni fino all’università. L’uso delle mascherine non è previsto per i bambini sotto i sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. La mascherina chirurgica è indispensabile laddove non sia possibile il distanziamento di almeno un metro.



6 Durante l’educazione fisica è obbligatorio l’uso del dispositivo di protezione?

Le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto non prevedono l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, ma l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività al chiuso oltre al distanziamento interpersonale di due metri si richiede anche adeguata aerazione.



7 Quali sono le precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione?

Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. Laddove possibile vanno privilegiate le attività all’aperto.



8 Come avverrà il monitoraggio della popolazione scolastica?

Si è scelto di intervenire in modo mirato: 55 mila studenti ogni quindici giorni, su base volontaria, a turno classe per classe nelle scuole identificate a livello provinciale verranno sottoposti a test anti Covid.



9 Quale sarà l’iter per i test anti Covid a scuola?

A metà settembre si parte con tamponi somministrati a scuola da personale sanitario (i genitori dovranno firmare il consenso informato per i propri figli, che è volontario e non obbligatorio). Il monitoraggio avrà «carattere di gradualità» con test molecolari su campione salivare come il «lollisponge e il salivette» che non richiedono particolari cure per la conservazione. Dopo una fase di avviamento, da metà novembre o inizio dicembre i test verranno fatti a casa dai genitori: il test effettuato a digiuno appena svegli è più preciso. Saranno gli stessi genitori a portare il campione a scuola.

