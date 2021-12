Crescono contagi e ricoveri Covid: le Marche "rosso scuro" nelle mappe europee Ecdc

ANCONA - Erano state a lunghe gialle, le Marche, fino al rosso autunnale e, da oggi, il "rosso scuro": le mappe dell'Ecdc (European Centre for Disease Prevention and Control) fotografano l'aggravamento della quarta ondata Covid anche nella nostra regione. E L'Italia passa tutta in "rosso" e in "rosso scuro" nella mappa aggiornata sulla situazione epidemiologica Covid-19 in Europa. Sono rosse (il sistema non ha nulla a che vedere con le fasce dei dereti italiani) Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; tutte le altre regioni del nostro Paese sono in rosso scuro. Nella mappa precedente resistevano in giallo solo tre regioni (Puglia, Molise e Sardegna). L'analisi è basata sulle notifiche di positivi negli ultimi 14 giorni ogni 100mila abitanti e sulla percentuale di positivi sul totale dei test effettuati.

