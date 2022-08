Covid, nelle Marche meno di mille positivi e incidenza ancora giù. Sempre meno i ricoverati/ Il trend

ANCONA - Il numero dei positivi al Covid resta in linea (e comunque ben sotto quota mille) con quelli degli ultimi giorni; l'incidenza continua a scendere dopo il rimbalzo post Ferragosto, ma sono altri i dati della pandemia nelle Marche a far pensare che l'onda targata Omicron stia volgendo al termine. Da settimane, infatti, cala costantemente il numero dei ricoverati, così come, seppur con meno regolarità, quello dei decessi.

Oggi, sabato 27 agosto, l'osservatorio regionale ha segnalato 751 nuovi positivi (ieri erano stati 742), il 29,6% (dal 31,0%) dei 2.537 tamponi diagnostici analizzati (ieri 2.389). Scende ancora l'incidenza, che oggi si attesta a 374,73 casi settimanali ogni 100mila abitanti (382,85). Calano ancora i ricoverati, che oggi sono 85, 3 meno di ieri; stabili a 3 quelli in terapia intensiva, scendono a 82 (-3) quelli in area medica. Oggi non sono stati segnalati decessi legati al Covid, le vittime nelle Marche sono state 4.090 da inizio pandemia, 2.250 uomini e 1.840 donne.

IL TREND DEI CONTAGI