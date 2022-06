Covid, nelle Marche "solo" 198 positivi ma con pochi tamponi. Un decesso, ricoveri +1 e incidenza stabile/ Il trend

ANCONA - Covid, continua la discesa nelle Marche anche se oggi, come ogni lunedì, i dati scontano il limitato numero tamponi testati ieri, domenica. Ma resta comunque stabile l'incidenza, mentre c'è un piccolo rimbalzo nel numero dei ricoverati che era in calo da settimane.

Oggi, lunedì 6 giugno, sono stati 198 i nuovi positivi segnalati dal Gores nelle Marche (ieri erano stati 332), con un tasso di positività del 28,24 (dal 19,1%) sui 701 tamponi analizzati (1.734). L'incidenza rimane sostanzialmente stabile e oggi si attesta a 175,40 casi settimanali ogni 100mila abitanti (175,93).

Un decesso, ricoveri +1

Oggi è stato purtoppo è stato segnalato un decesso legato al Covid: da inizio pandemia sono state 3.918 le vittime nelle Marche, 2.160 uomini e 1.758 donne. In lieve risalita i ricoverati che oggi sono 70, uno più di ieri. Stabili a 2 quelli in terapia intensiva, salgono a 68 (+1) quelli in area medica.

IL TREND DEI CONTAGI

© RIPRODUZIONE RISERVATA