Covid, tornano a crescere i positivi: più di duemila in un giorno nelle Marche. Sale ancora l'incidenza/ Il trend

ANCONA - Troppo presto per abbandonare ogni precauzione: l'allarme Covid, anche nelle Marche, non è ancora finito, come dimostrano anche i dati degli ultimi giorni. I contagi sono in crescita soprattutto nelle fasce centrali d'età e tra i bambini, ma per fortuna non aumenta la pressione sulle strutture ospedaliere, anche perchè ormai circa i due terzi dei nuovi positivi sono coperti da un ciclo vaccinale completo. Oggi, martedì 8 marzo, il Gores ha segnalato 2.213 nuovi positivi (ieri 783), con un tasso del 43,8% (dal 47,9%) sui 5.054 tamponi analizzati (1.633). Continua la risalita dell'incidenza che oggi si attesta a 659,38 casi settimanali ogni 100mila abitanti (ieri era 638,80)

I contagi nelle province

Numeri in crescita in tutta le province marchigiane, ma rimane sempre Ancona la più colpita con 650 casi, seguita da Macerata (438), Ascoli Piceno (397), Pesaro Urbino (350) e Fermo (280), sono 98 i casi provenienti da fuori regione.

Febbre alta dopo la festa di Carnevale in disco: «Sono stato malissimo». Contagiata anche la sorellina

I positivi per classi di età

Le fasce intermedie rimangono quelle più colpute e anche oggi raccolgono quasi la metà dei contagi totali: 579 casi per i 25-44enni e 515 per i 45-59enni. Resta alta l'attenzione anche sui più giovani, con 560 contagiati tra gli under 18: punte tra i ragazzi delle scuole superiori tra i 14 e 18 anni (192 positivi) e i bambini delle scuole elementari da 6 a 10 anni (168)

IL TREND DEI CONTAGI

